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    «Магнитка» забросила шесть шайб «Динамо», Чибисов оформил дубль

    Хоккей КХЛ Динамо Металлург Мг Прогнозы на КХЛ
    Московское «Динамо» потерпело домашнее поражение от магнитогорского «Металлурга» (2:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Металлург»
    «Металлург»

    В составе победителей дубль оформил Андрей Чибисов, еще по шайбе забросили Семён Кошелев, Деннис Расмуссен, Архип Неколенко и Николай Прохоркин.

    За «Динамо» отличились Дмитрий Яшкин и Илья Круглов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:6 (1:1, 0:3, 1:2)
    Голы: Кошелев — 8 (Швырев, Неколенко), 6:43 — 0:1. Яшкин — 20 (бол., Кагарлицкий, Хиетанен), 8:26 — 1:1. Чибисов — 10, 29:17 — 1:2. Расмуссен — 1 (Чибисов, Мартынов), 35:37 — 1:3. Неколенко — 2 (Кошечкин, Минулин), 39:01 — 1:4. Прохоркин — 6 (бол., Карпов, Мартынов), 41:16 — 1:5. Чибисов — 11 (Мозякин), 58:51 — 1:6. Круглов — 1 (Е.А. Зайцев, Бойков), 59:30 — 2:6Вратари: Бочаров (Кузнецов, 40:00) — КошечкинБроски: 27 (9+10+8) — 34 (6+12+16)Штраф: 18 — 10

    «Магнитка» набрала 42 очка и занимает пятое место на Востоке. Динамовцы идут пятыми на Западе — 38 очков. 0

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