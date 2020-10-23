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    Молодежная сборная России с Ларионовым поедет на Кубок «Карьялы»

    Хоккей Сборная России Евротур Кубок Карьяла
    Штаб сборной России объявил состав команды на первый этап Евротура — Кубок «Карьялы», сообщает официальный сайт ФХР.

    Хоккеисты сборной России
    Хоккеисты сборной России

    Турнир пройдет в Хельсинки с 5 по 8 ноября.

    В состав вошли игроки молодежной сборной страны. Всего на сбор вызваны 27 хоккеистов.

    Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Артур Ахтямов («Ак Барс»), Всеволод Скотников (ЦСКА).

    Защитники: Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба — СКА), Артемий Князев («Ак Барс»), Дмитрий Костенко («Лада»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Иван Рогов («Северсталь»), Никита Седов («Сочи»), Даниил Чайка (ЦСКА), Семен Чистяков («Авангард»).

    Нападающие: Данил Алалыкин, Родион Амиров, Данил Башкиров (все — «Салават Юлаев»), Егор Афанасьев, Тахир Мингачев (оба — ЦСКА), Захар Бардаков («Витязь»), Максим Березкин («Локомотив»), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба — «Авангард»), Максим Грошев («Нефтехимик»), Дмитрий Злодеев («Динамо»), Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все — СКА), Илья Сафонов («Ак Барс»).

    Штаб сборной: глава штаба Роман Ротенберг, исполняющий обязанности главного тренера сборной Игорь Ларионов, тренеры Владимир Потапов, Сергей Голубович, Владимир Филатов, тренер вратарей Николай Хабибулин, тренер по физической подготовке Филипп Арзамазов. 0

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