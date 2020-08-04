Хоккеисты «Айлендерс» выиграли второй матч серии с «Флоридой»

одержал победу надво втором матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ.

Встреча, которая прошла в Торонто, завершилась со счетом 4:2 (0:1, 3:1, 1:0).

В составе «островитян» дубль сделал Джордан Эберле, по шайбе забросили Мэтт Мартин и Райан Пулок.

У «пантер» отличились Майк Хоффман и Александр Барков.

НХЛ. Квалификационный раунд «Айлендерс» — «Флорида» — 4:2 (0:1, 3:1, 1:0) Голы: Хоффман — 30 (Юбердо, Яндл), 11:16 — 0:1. Мартин — 6 (Кюнхакль, Грин), 26:12 — 1:1. Барков — 21 (бол., Яндл, Хоффман), 27:54 — 1:2. Пулок — 11 (бол., Тэйвз, Брассар), 33:48 — 2:2. Эберле — 17 (Пулок, Барзал), 36:27 — 3:2. Эберле — 18 (бол., Бовилье, Бэйли), 50:29 — 4:2Вратари: Варламов — Бобровский (57:37)Штраф: 8 — 26Броски: 34 (13+10+11) — 28 (8+11+9)

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Айлендерс». Следующая игра пройдет 5 августа. 0