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    «Эдмонтон» обыграл «Чикаго» благодаря хет-трику Макдэвида

    Хоккей НХЛ Эдмонтон Ойлерз Чикаго Блэкхоукс Прогнозы на НХЛ
    «Эдмонтон» одержал победу над «Чикагос» во втором матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ.

    Коннор Макдэвид
    Коннор Макдэвид

    Встреча, прошедшая в Эдмонтоне при пустых трибунах, завершилась со счетом 6:3 (2:1, 2:2, 2:0) в пользу местной команды.

    Три гола в составе победителей забил Коннор Макдэвид — это его первый хет-трик в плей-офф за карьеру. По шайбе забросили Тайлер Эннис, Джеймс Нил и Алекс Чиассон. Райан Ньюджент-Хопкинс сделал ассистентский хет-трик. У проигравших отличились Патрик Кейн, Слэйтер Куккук и Олли Мяяття.

    После этой встречи счет в серии до трех побед стал 1:1. В первом матче «Чикаго» одержал победу со счетом 6:4. Следующий матч серии пройдет 6 августа.

    НХЛ. Кубок Стэнли. Запад. Квалификационный раунд. Второй матч
    «Эдмонтон» — «Чикаго» — 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)
    Голы: Макдэвид — 2 (Нерс, Ньюджент-Хопкинс), 0:19 — 1:0. Макдэвид — 3 (Ньюджент-Хопкинс, Бир), 4:05 — 2:0. Кейн — 1 (Дебринкэт, Куккук), 9:06 — 2:1. Эннис — 1, 21:44 — 3:1. Куккук — 1 (Дебринкэт, Дак), 24:22 — 3:2. Мяяття — 1 (Дак, Кейн), 35:13 — 3:3. Макдэвид — 4 (бол., Ньюджент-Хопкинс, Чейссон), 37:10 — 4:3. Нил — 2, 47:25 — 5:3. Чейссон — 1, 48:05 — 6:3Вратари: Коскинен — КроуфордШтраф: 8-10Броски: 35 (17+9+9) — 26 (9+10+7)
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