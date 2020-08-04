«Эдмонтон» обыграл «Чикаго» благодаря хет-трику Макдэвида

одержал победу надво втором матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ.

Встреча, прошедшая в Эдмонтоне при пустых трибунах, завершилась со счетом 6:3 (2:1, 2:2, 2:0) в пользу местной команды.

Три гола в составе победителей забил Коннор Макдэвид — это его первый хет-трик в плей-офф за карьеру. По шайбе забросили Тайлер Эннис, Джеймс Нил и Алекс Чиассон. Райан Ньюджент-Хопкинс сделал ассистентский хет-трик. У проигравших отличились Патрик Кейн, Слэйтер Куккук и Олли Мяяття.

После этой встречи счет в серии до трех побед стал 1:1. В первом матче «Чикаго» одержал победу со счетом 6:4. Следующий матч серии пройдет 6 августа.