ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» с чемпионским трофеемНеугасающая мотивация. «Ливерпуль» в эффектном стиле победил «Челси»
  • 09:11
    • Назначены арбитры на финал Кубка России
  • 07:49
    • СМИ: «Челси» согласовал контракт с Хаверцом
  • 07:32
    • Панарин возглавил рейтинг лучших левых нападающих в Кубке Стэнли
  • 07:00
    • Хавбек «Динамо» близок к переходу в турецкий клуб
  • 00:00
    • «Зенит» интересуется Вандерсоном
    Все новости спорта

    Кучеров — лучший правый нападающий плей-офф НХЛ

    Хоккей НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Прогнозы на НХЛ
    Официальный сайт НХЛ опубликован лучших правых нападающих, которые сыграют в Кубке Стэнли-2020. В голосовании приняли участие авторы сайта.

    Никита Кучеров
    Никита Кучеров

    Так, топ-10 возглавил нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров (74 балла). Второе место занял форвард «Бостона» Давид Пастрняк (72), третье — Патрик Кейн из «Чикаго» (69).

    Россиянин Андрей Свечников из «Каролины» с 28 баллами на восьмой строчке, а Владимир Тарасенко («Сент-Луис») — с 21 на девятой.

    Напомним, сезон НХЛ был прерван в середине марта из-за пандемии корогавируса. Регулярный чемпионат НХЛ-2019/20 решили не доигрывать, сезон возобновится сразу с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли, в котором будут участвовать 24 клуба вместо привычных 16. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • КХЛ сдалась коронавирусу. Кубок Гагарина вернется только через год
  • 27/03/2020 в 00:48
    •
  • Прогноз
  • «Милан» — «Аталанта»
  • 2.01
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Милан» и «Аталанта» сыграют результативно?
  • «Милан» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Парижане уже к перерыву поведут крупно
  • ПСЖ — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Удастся ли Исмаилову затянуть бой с Емельяненко?
  • Емельяненко — Исмаилов. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.91
  • Экспресс дня 24 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Милан — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч ПСЖ — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Емельяненко — Исмаилов
  • Прочие
  • Сегодня в 22:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Антальяспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Ордабасы — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Краковия — Лехия Гданьск
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие