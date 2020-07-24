Кучеров — лучший правый нападающий плей-офф НХЛ

Официальный сайт НХЛ опубликован лучших правых нападающих, которые сыграют в Кубке Стэнли-2020. В голосовании приняли участие авторы сайта.

Так, топ-10 возглавил нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров (74 балла). Второе место занял форвард «Бостона» Давид Пастрняк (72), третье — Патрик Кейн из «Чикаго» (69).

Россиянин Андрей Свечников из «Каролины» с 28 баллами на восьмой строчке, а Владимир Тарасенко («Сент-Луис») — с 21 на девятой.

Напомним, сезон НХЛ был прерван в середине марта из-за пандемии корогавируса. Регулярный чемпионат НХЛ-2019/20 решили не доигрывать, сезон возобновится сразу с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли, в котором будут участвовать 24 клуба вместо привычных 16. 0