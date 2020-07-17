Василевский номинирован на приз лучшему вратарю НХЛ сезона-2019/20

Вратарьвошел в тройку номинантов на приз «Везина Трофи». Об этом сообщил хоккейный агент Дэн Мильштейн.

25-летний россиянин в третий раз кряду претендует на эту награду. Василевский становился обладателем «Везина Трофи» по итогам прошлого сезона.

«Везина Трофи» — индивидуальная ежегодная награда НХЛ, которая вручаемая вратарю, сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и продемонстрировавшему лучшую игру среди всех конкурентов. Лауреат определяется голосованием генеральных менеджеров клубов НХЛ.

В текущем сезоне российский голкипер принял участие в 52 встречах за «Тампу», выиграв 35 из них и оформив 3 шат-аута. Его процент отраженных бросков составляет 91,7. В среднем он пропускал 2,56 шайбы за игру. 0