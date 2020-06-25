«Тампа» возобновила тренировки на базе

вновь открыла свои тренировочные базы. Об этом сообщил в Twitter представитель пресс-службы «молний» Брайан Бернс.

«Могу подтвердить, что оба тренировочных центра были открыты сегодня, чтобы клуб мог продолжить тренировки», — написал Бернс.

Отмечается, что игроки могут вернуться к тренировкам на добровольной основе.

Напомним, 19 июня клуб приостановил тренировки из-за вспышки коронавируса. Болезнь выявили у трех хоккеистов и двух работников команды.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ-2019/20, приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса, решили не доигрывать. Сезон возобновится сразу с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли, в котором будут участвовать 24 клуба вместо привычных 16. Ожидается, что тренировочные лагеря откроются 10 июля. 0