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    «Тампа» возобновила тренировки на базе

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    «Тампа-Бэй» вновь открыла свои тренировочные базы. Об этом сообщил в Twitter представитель пресс-службы «молний» Брайан Бернс.

    «Тампа-Бэй»
    «Тампа-Бэй»

    «Могу подтвердить, что оба тренировочных центра были открыты сегодня, чтобы клуб мог продолжить тренировки», — написал Бернс.

    Отмечается, что игроки могут вернуться к тренировкам на добровольной основе.

    Напомним, 19 июня клуб приостановил тренировки из-за вспышки коронавируса. Болезнь выявили у трех хоккеистов и двух работников команды.

    Напомним, регулярный чемпионат НХЛ-2019/20, приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса, решили не доигрывать. Сезон возобновится сразу с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли, в котором будут участвовать 24 клуба вместо привычных 16. Ожидается, что тренировочные лагеря откроются 10 июля. 0

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