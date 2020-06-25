«Тампа» возобновила тренировки на базе

«Тампа-Бэй»
globallookpress.com
«Могу подтвердить, что оба тренировочных центра были открыты сегодня, чтобы клуб мог продолжить тренировки», — написал Бернс.
Отмечается, что игроки могут вернуться к тренировкам на добровольной основе.
Напомним, 19 июня клуб приостановил тренировки из-за вспышки коронавируса. Болезнь выявили у трех хоккеистов и двух работников команды.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ-2019/20, приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса, решили не доигрывать. Сезон возобновится сразу с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли, в котором будут участвовать 24 клуба вместо привычных 16. Ожидается, что тренировочные лагеря откроются 10 июля. 0