Третьяк: Сдвиг сроков ЧМ — это хорошо, сборная России сможет лучше подготовиться

Владислав Третьяк
globallookpress.com
Конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ) в понедельник утвердил перенос сроков чемпионата мира в Минске и Риге. Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня.
«Сдвиг сроков чемпионата мира — это для нас хорошо, поскольку мы сможем дольше готовиться к турниру.
Финны в том году готовились почти месяц и выиграли чемпионат мира. Ну и есть шансы, что из НХЛ могут присоединиться игроки.
Поэтому у нас будет хороший разгон, хочется повторить успех в Белоруссии», — сказал Третьяк ТАСС. 0