Третьяк: Сдвиг сроков ЧМ — это хорошо, сборная России сможет лучше подготовиться

Президент Федерации хоккея России (ФХР)считает, что перенос сроков проведения чемпионата мира будет способствовать подготовке сборной России к турниру.

Конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ) в понедельник утвердил перенос сроков чемпионата мира в Минске и Риге. Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня.

«Сдвиг сроков чемпионата мира — это для нас хорошо, поскольку мы сможем дольше готовиться к турниру.

Финны в том году готовились почти месяц и выиграли чемпионат мира. Ну и есть шансы, что из НХЛ могут присоединиться игроки.

Поэтому у нас будет хороший разгон, хочется повторить успех в Белоруссии», — сказал Третьяк ТАСС. 0