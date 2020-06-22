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    Утверждены даты проведения ЧМ-2021 по хоккею

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею
    Международная федерация хоккея (ИИХФ) на своем сайте опубликовала даты проведения чемпионата мира 2021 года.

    Турнир пройдет в Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня 2021 года.

    Расписание матчей и информация о продаже билетов будет представлена позднее.

    Сборная России сыграет в группе А против Швеции, Швейцарии, Чехии, Словакии, Белоруссии, Дании и Великобритании. В группу В попали Канада, США, Финляндия, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан.

    ЧМ-2020 должен был пройти в мае в Цюрихе и Лозанне, но соревнования были отменены из-за коронавируса. 0

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