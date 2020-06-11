«Вашингтон» Овечкина возобновит тренировки 11 июня

возобновит тренировочный процесс 11 июня, сообщает пресс-службу команды.

Хоккеисты смогут заниматься индивидуально как на льду, так и в тренажерном зале. Игроки будут распределены по небольшим группам не более шести человек. Тренировки будут проходить на добровольной основе.

Напомним, текущий сезон НХЛ был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Регулярный чемпионат не будет доигран и официально завершен, а Кубок Стэнли пройдет в формате плей-офф. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.

«Вашингтон» определит свою позицию в первом раунде плей-офф, сыграв в группе с «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Филадельфией Флайерз» и «Бостон Брюинз». 0