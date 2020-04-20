Агент: Григоренко не захотел ждать окончания пандемии

Агент, представляющий нападающего, рассказал о подписании контракта с

«У Миши был ряд команд, с кем он общался на протяжении всего сезона, но он просто не захотел ждать окончания пандемии и как будут дела в НХЛ дальше, поэтому принял решение подписать контракт с "Коламбусом".

За последний год генеральный менеджер "Коламбуса" дважды прилетал в Москву лично к нему, также перед подписанием договора он общался с главным тренером, его все устроило.

Миша решил приехать в Северную Америку на много меньшие деньги, потому что деньги для него не важны. Он оценивает это как шанс вернуться обратно для того, чтобы продолжить свою карьеру именно в Северной Америке.

Он выбрал контракт на один год для того, чтобы хорошо его провести, а потом смотреть далее», — сказал Мильштейн «Р-Спорт». 0