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    «Локомотив» сократил отставание от «Йокерита»

    Хоккей КХЛ Локомотив Йокерит Прогнозы на КХЛ
    В пятом матче первого раунда плей-офф «Йокерит» дома уступил «Локомотиву» со четом 2:4.

    «Йокерит» — «Локомотив»
    «Йокерит» — «Локомотив»

    В составе хозяев шайбы забрасывали Антти Пильстрем и Ессе Йоэнсуу. У «Локо» отличились Павел Кудрявцев, Григорий Денисенко, Стефан Да Коста и Артур Каюмов.

    После пяти встреч «Йокерит» ведет в счете 3:2. 11 марта команды проведут шестой поединок.

    КХЛ. 1/4 финала конференций
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:4 (2:1, 0:0, 0:3)
    Голы: Кудрявцев — 1 (Рафиков, Савченко), 9:09 — 0:1. Пильстрем — 2 (Оксанен, Мозес), 15:28 — 1:1. Йоэнсуу — 1 (Регин, Скленичка), 17:29 — 2:1. Денисенко — 1 (Савченко), 42:54 — 2:2. Да Коста — 2 (Ткачев, Марков), 46:36 — 2:3. Каюмов — 2 (Черепанов), 56:32 — 2:4Вратари: Калниньш (57:34) — КоноваловШтраф: 12 — 8Броски: 28 (12+6+10) — 25 (8+7+10)
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