«Локомотив» сократил отставание от «Йокерита»

«Йокерит» — «Локомотив»
«Локомотив»
В составе хозяев шайбы забрасывали Антти Пильстрем и Ессе Йоэнсуу. У «Локо» отличились Павел Кудрявцев, Григорий Денисенко, Стефан Да Коста и Артур Каюмов.
После пяти встреч «Йокерит» ведет в счете 3:2. 11 марта команды проведут шестой поединок.
КХЛ. 1/4 финала конференций
«Йокерит» (Хельсинки) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:4 (2:1, 0:0, 0:3)
Голы: Кудрявцев — 1 (Рафиков, Савченко), 9:09 — 0:1. Пильстрем — 2 (Оксанен, Мозес), 15:28 — 1:1. Йоэнсуу — 1 (Регин, Скленичка), 17:29 — 2:1. Денисенко — 1 (Савченко), 42:54 — 2:2. Да Коста — 2 (Ткачев, Марков), 46:36 — 2:3. Каюмов — 2 (Черепанов), 56:32 — 2:4Вратари: Калниньш (57:34) — КоноваловШтраф: 12 — 8Броски: 28 (12+6+10) — 25 (8+7+10)