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    НХЛ. Гол и ассист Проворова, четвертое подряд поражение «Ванкувера»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 5 марта

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    Проворов набрал два очка
    Проворов набрал два очка
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    «Ванкувер» — «Аризона» — 2:4

    По 2 (1+1) очка в составе победителей набрали Карл Седерберг и Оливер Экман-Ларссон. На счету Ильи Любушкина показатель полезности «+2», 4 броска в створ и блок-шот за 17.51 на льду.

    «Ванкувер» с 74 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Канадская команда потерпела четвертое поражение подряд. «Аризона» (74) — девятая.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» — «Аризона» — 2:4 (0:1, 0:0, 2:3)
    Голы: Седерберг, бол., 7:27 — 0:1. Тоффоли (бол., Миллер, Хьюз), 43:19 — 1:1. Пирсон (Виртанен), 46:16 — 2:1. Шмальц (Седерберг), 50:10 — 2:2. Круз (Экман-Ларссон, Хиностроза), 52:39 — 2:3. Экман Лассон (п.в., Ялмарссон, Степан), 59:25 — 2:4Вратари: Демко — КемперШтраф: 38 (12+15+11) — 40 (16+13+11)Броски: 6 — 6

    «Колорадо» — «Анахайм» — 3:4 ОТ

    «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Анахайму» — 3:4.

    Победный гол на счету Рикарда Ракелля. Самым результативным игроком встречи стал нападающий «лавин» Габриэль Ландескуг, набравший 3 (1+2) очка.

    Владислав Наместников забил во второй игре подряд. Также на его счету показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа, 2 броска в створ за 14.48 на льду. У Валерия Ничушкина «-1» за 13.24. У Никиты Задорова «-3» за 7.58. Владислав Каменев сыграл 7.11.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Анахайм» — 3:4 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Наместников — 15 (Маккиннон, Ландескуг), 3:51 — 1:0. Агоццино — 1 (Рауни, Ирвин), 5:34 — 1:1. Гюле — 4 (Сильверберг, Ракелль), 13:40 — 1:2. Ландескуг — 19 (бол., Жирар, Жост), 14:29 — 2:2. Стил — 6 (Гецлаф), 32:48 — 2:3. Маккиннон — 34 (бол., Ландескуг, Жост), 47:19 — 3:3. Ракелль — 14, 64:58 — 3:4Вратари: Францоуз — МиллерШтраф: 13 — 15Броски: 35 (13+7+8+7) — 30 (10+5+10+5)

    «Калгари» — «Коламбус» — 3:2 ОТ

    «Калгари» обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). «Флэймз» одержали вторую победу кряду.

    Российский защитник «Блю Джэкетс» Владислав Гавриков результативными действиями не отметился.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Коламбус» — 3:2 ОТ (0:2, 0:0, 2:0, 1:0)
    Голы: 0:1 — 8 Шор (Харрингтон, Пик), 0:2 — 11 Нюквист (Дюбуа, Фолиньо), 1:2 — 51 Линдхольм (Баклунд, Манжипан), 2:2 — 58 Ткачак (Андерссон, Джиордано), 3:2 — 64 Броди (Годро, Монахан)Вратари: Тальбо — КорписалоШтраф: 2 — 2Броски: 37 (8+13+10+6) — 22 (9+6+4+3)

    «Вашингтон» — «Филадельфия» — 2:5

    «Флайерз» одержали седьмую победу кряду.

    Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился голом и голевой передачей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вашингтон» — «Филадельфия» — 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)
    Голы: 1:0 — 14 Эллер (Хагелин, Паник), 1:1 — 27 Конекны (Жиру, Проворов), 1:2 — 34 Хэйс (Обе-Кубел, Грант), 1:3 — 37 Питлик (Грант, Раффль), 2:3 — 38 Хэтэуэй (Дауд, Уилсон), 2:4 — 46 Проворов (Ворачек), 2:5 — 54 Лоутон (Хэйс)Вратари: Холтби — ЭллиоттШтраф: 20 — 20Броски: 27 (7+8+12) — 29 (7+18+4)
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