Панарин — первая российская звезда недели в НХЛ

Русскоязычная версия официального сайта НХЛ составила тройку лучших российских игроков лиги по итогам прошлой недели.

Лучшим игроком назван нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Форвард набрал семь (1+6) очков в четырех играх и стал лучшим бомбардиром недели среди россиян. Результативная серия Артемия уже составляет 13 матчей.

Второй звездой стал нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, который набрал пять (2+3) очков в трех матчах. Никита занял второе место среди россиян по результативности и продлил результативную серию до рекордных в карьере 19 игр. Кучеров набрал 80 (31+49) очков в 63 играх сезона, в четвертый раз достигнув этой отметки.

Третьей звездой признан нападающий «Далласа» Денис Гурьянов. Игрок на прошлой неделе забросил три шайбы в четырех матчах. С 20 заброшенными шайбами он является лидером «Старз». 0