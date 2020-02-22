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    «Сочи» победил «Торпедо» и сохранил шансы на плей-офф

    Хоккей КХЛ Сочи Торпедо Прогнозы на КХЛ
    ХК «Сочи» обыграл нижегородское «Торпедо» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Сочи»
    «Сочи»

    Единственную шайбу «леопарды» провели в овертайме — отличился Сергей Шмелёв.

    Благодаря этой победе над прямым конкурентом сочинцы сохранили шансы на попадание в плей-офф. Нижегородцы занимают восьмое место в таблице Западной конференции. Они опережают «Сочи» на три очка, однако имеют на одну игру больше.

    В последнем матче регулярного чемпионата команда Дэвида Немировски 25 февраля примет «Йокерит». Сочинцам осталось провести два гостевых поединка: с «Северсталью» (25 февраля) и ЦСКА (27 февраля).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
    Гол: Шмелев — 14 (Мосалев), 62:39Вратари: Проскуряков — ЛиндбекБроски: 37 (8+16+10+3) — 26 (6+12+6+2)Штраф: 8 — 6
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