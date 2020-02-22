«Сочи» победил «Торпедо» и сохранил шансы на плей-офф

обыграл нижегородское(1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Единственную шайбу «леопарды» провели в овертайме — отличился Сергей Шмелёв.

Благодаря этой победе над прямым конкурентом сочинцы сохранили шансы на попадание в плей-офф. Нижегородцы занимают восьмое место в таблице Западной конференции. Они опережают «Сочи» на три очка, однако имеют на одну игру больше.

В последнем матче регулярного чемпионата команда Дэвида Немировски 25 февраля примет «Йокерит». Сочинцам осталось провести два гостевых поединка: с «Северсталью» (25 февраля) и ЦСКА (27 февраля).