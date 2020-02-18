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    НХЛ. 30 сэйвов Варламова, передача Орлова и победная шайба Кучерова

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 февраля

    Хоккей НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Колорадо Эвеланш Вегас Голден Найтс Вашингтон Кэпиталз Калгари Флэймз Анахайм Дакс Флорида Пантерз Сан-Хосе Шаркс Нью-Йорк Айлендерс Аризона Койотс Прогнозы на НХЛ
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    «Вегас» — «Вашингтон»
    «Вегас» — «Вашингтон»
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    «Аризона» — «Нью-Йорк Айлендерс» 2:1

    «Аризона» выиграла третий матч подряд, на своем льду победив «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). В составе победителей по голу забили Клейтон Келлер и Конор Гарланд. Автором единственной шайбы «Айлендерс» стал Энтони Бовиллье. Голкипер Семен Варламов отразил 30 бросков из 32.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Аризона» — «Айлендерс» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
    Голы: Келлер — 13 (Кессел), 4:58 — 1:0. Гарлэнд — 20 (Дворак, Холл), 43:53 — 2:0. Бовилье — 18 (Грин, Пулок), 46:42 — 2:1Вратари: Раанта — Варламов (58:50)Штраф: 6-4Броски: 32 (14+12+6) — 27 (10+6+11)

    «Аризона» с 68 очками идет на восьмом месте на Западе, «Айлендерс» (72) — пятые на Востоке.

    «Аризона» — «Нью-Йорк Айлендерс» 2:1

    «Сан-Хосе» — «Флорида» 3:5

    «Сан-Хосе» на своем льду проиграл «Флориде» со счетом 3:5 (1:1, 0:1, 2:3). На счету Евгения Дадонова гол. Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 32.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе» — «Флорида» — 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)
    Голы: Дадонов — 24 (Ватрано, Экблад), 4:52 — 0:1. Гэмбрелл — 4 (Суомела, Труэ), 11:30 — 1:1. Хоффман — 22, 31:00 — 1:2. Сивиур — 6 (Мальгин, Экблад), 50:04 — 1:3. Лабанк — 14 (бол., Бернс), 54:34 — 2:3. Строльман — 5 (Юбердо, Барков), 57:06 — 2:4. Майер — 20 (Торнтон, Бернс), 58:20 — 3:4. Трочек — 9 (п.в.), 59:55 — 3:5Вратари: Делл (58:18 — 58:20, 58:33 — 59:55) — БобровскийШтраф: 8-8Броски: 32 (12+13+7) — 27 (9+8+10)

    «Сан-Хосе» (56 очков) — 13-й на Западе, «Флорида» (68) — десятая на Востоке.

    «Сан-Хосе» — «Флорида» 3:5

    «Калгари» — «Анахайм» 6:4

    «Калгари» в дома обыграл «Анахайм» — 6:4 (0:0, 1:2, 5:2). Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Эндрю Манджапане, набравший четыре (3+1) очка. Российский защитник «Флэймз» Александр Елесин провел на льду 12 минут 25 секунд. Для Елесина это первая победа в НХЛ.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Анахайм» — 6:4 (0:0, 1:2, 5:2)
    Голы: Хенрик — 21 (Терри, Ритчи), 25:53 — 0:1. Манджапане — 11 (Хэнифин, Ткачак), 26:46 — 1:1. Сильверберг — 18, 30:37 — 1:2. Делорье — 3, 43:05 — 1:3. Манджапане — 12, 44:46 — 2:3. Беннетт — 8 (Стоун), 45:05 — 3:3. Ткачак — 20 (Манджапане), 52:59 — 4:3. Монахэн — 18, 54:03 — 5:3. Манджапане — 13 (п.в., Годро), 59:03 — 6:3. Шор — 3 (Ларссон, Сильверберг), 59:56 — 6:4Вратари: Тэлбот — Миллер (57:49 — 58:39, 58:45 — 59:03)Штраф: 4-8Броски: 43 (12+18+13) — 30 (10+10+10)

    В турнирной таблице Западной конференции «Калгари» находится на седьмом месте (68 очков), «Анахайм» идет 14-м (55 баллов).

    «Калгари» — «Анахайм» 6:4

    «Вегас» — «Вашингтон» 3:2

    «Вегас» на своем льду победил «Вашингтон» со счетом 3:2 (2:0, 1:0, 0:2). В составе победителей по голу забили Ник Холден, Райлли Смит и Макс Пасиоретти. У «Кэпиталз» дубль на свой счет записал Ти Джей Оши. Защитник «столичных» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Капитан Александр Овечкин сыграл более 21 минуты, закончив встречу с показателем полезности «-1».

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Вашингтон» — 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)
    Голы: Холден — 5 (Каррье, Носек), 3:43 — 1:0. Смит — 23 (Маршессо, Штястны), 17:17 — 2:0. Пачоретти — 27 (Карлссон), 34:06 — 3:0. Оши — 23 (Орлов, Врана), 48:47 — 3:1. Оши — 24 (бол., Врана, Карлсон), 50:40 — 3:2Вратари: Флери — Холтби (58:39)Штраф: 6-4Броски: 29 (15+8+6) — 27 (12+6+9)

    «Вегас» находится на пятом месте в Западной конференции (70 очков), «Вашингтон» идет третьим в Восточной конференции (79 баллов).

    «Вегас» — «Вашингтон» 3:2

    «Колорадо» — «Тампа-Бэй» 3:4 ОТ

    «Тампа-Бэй» в овертайме вырвала победу у «Колорадо» — 4:3 ОТ (0:1, 3:1, 1:0, 0:1). Победную шайбу в дополнительное время забросил Никита Кучеров.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Тампа-Бэй» — 3:4 ОТ (1:0, 1:3, 1:0, 0:1)
    Голы: Бураковски — 19 (бол., Рантанен, Маккиннон), 4:49 — 1:0. Киллорн — 23 (Палат, Чирелли), 24:54 — 1:1. Гонс — 1, 25:10 — 1:2. Стэмкос — 27 (Пойнт, Шаттенкирк), 33:43 — 1:3. Маккиннон — 33 (Ландескуг, Джонсон), 38:26 — 2:3. Ничушкин — 12 (Макар, Ландескуг), 52:43 — 3:3. Кучеров — 29, 63:03 — 3:4Вратари: Францоуз — МакэлхинниШтраф: 6-12Броски: 27 (10+5+9+3) — 27 (10+8+7+2)

    «Тампа-Бэй» набрала 85 очков и занимает второе место в Восточной конференции. У «Колорадо» 73 очка и третье место на Западе.

    «Колорадо» — «Тампа-Бэй» 3:4 ОТ
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