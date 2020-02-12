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    Матч «Анахайм» — «Сент-Луис» отменен из-за сердечного приступа Боумистера

    Хоккей НХЛ Сент-Луис Блюз Анахайм Дакс Прогнозы на НХЛ
    В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм» принимал «Сент-Луис».

    Джей Боумистер
    Джей Боумистер

    На 14-й минуте первого периода при счете 1:1 матч был прерван из-за оказания экстренной медицинской помощи 36-летнему канадскому защитнику «Сент-Луиса» Джею Боумистеру, которому стало плохо на скамейке запасных. 36-летнего канадца доставили в больницу.

    Позже стало известно, что хоккеист перенес сердечный приступ.

    «За 7 минут 50 секунд до конца первого периода Джей Боумистер после завершения смены перенес сердечный приступ и упал со скамейки. К счастью, благодаря оперативной реакции нашего медицинского персонала врачам "Анахайма" и врачам арены удалось стабилизировать Джея.

    Он мог реагировать и двигаться по дороге в медицинский центр Калифорнийского университета в Ирвине. В настоящий момент времени Джей находится в сознании и проходит дальнейшее медобследование. Мы сообщим о состоянии Джея завтра утром», — сообщается на официальном сайте «Сент-Луиса». 0

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