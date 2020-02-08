Россия проиграла Швеции в матче Евротура

Сборная России
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В составе шведской сборной заброшенными шайбами отметились Маркус Нильссон (1-я минута), Самуэль Фагемо (30), Эмиль Сюльвегорд (35) и Лукас Бенгтссон (49, 51).
За российскую команду точными бросками отличились Павел Порядин (48) и Павел Кудрявцев (54).
Это второе поражение национальной команды подряд — ранее россияне проиграли Финляндии (0:3).
В воскресенье, 9 февраля, команда Алексея Кудашова встретится с Чехией.
Евротур. Шведские игры. 2-й тур
Швеция — Россия — 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
Голы: 1:0 — Маркус Нильссон (Клас Дальбек, Фредрик Хендемарк, 00:46), 2:0 — Самуэль Фагемо (Нильс Лундквист, Деннис Эверберг, 30:46, бол.), 3:0 — Эмиль Сюльвегорд (Матиас Броме, Клас Дальбек, 34:45), 3:1 — Павел Порядин (Артем Галимов, 47:04), 4:1 — Лукас Бенгтссон (Маркус Нильссон, 48:08), 5:1 — Лукас Бенгтссон (Маркус Нильссон, Оскар Линдберг, 50:59, бол.), 5:2 — Павел Кудрявцев (Денис Зернов, 53:33)Вратари: Юханссон — СамоновБроски: 23-18Штраф: 8-10