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    Россия проиграла Швеции в матче Евротура

    Хоккей Евротур Шведские хоккейные игры Сборная Швеции Сборная России
    Сборная России уступила команде Швеции (2:5) в матче третьего этапа Еврохоккейтура — Шведских игр.

    Сборная России
    Сборная России

    В составе шведской сборной заброшенными шайбами отметились Маркус Нильссон (1-я минута), Самуэль Фагемо (30), Эмиль Сюльвегорд (35) и Лукас Бенгтссон (49, 51).

    За российскую команду точными бросками отличились Павел Порядин (48) и Павел Кудрявцев (54).

    Это второе поражение национальной команды подряд — ранее россияне проиграли Финляндии (0:3).

    В воскресенье, 9 февраля, команда Алексея Кудашова встретится с Чехией.

    Евротур. Шведские игры. 2-й тур
    Швеция — Россия — 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
    Голы: 1:0 — Маркус Нильссон (Клас Дальбек, Фредрик Хендемарк, 00:46), 2:0 — Самуэль Фагемо (Нильс Лундквист, Деннис Эверберг, 30:46, бол.), 3:0 — Эмиль Сюльвегорд (Матиас Броме, Клас Дальбек, 34:45), 3:1 — Павел Порядин (Артем Галимов, 47:04), 4:1 — Лукас Бенгтссон (Маркус Нильссон, 48:08), 5:1 — Лукас Бенгтссон (Маркус Нильссон, Оскар Линдберг, 50:59, бол.), 5:2 — Павел Кудрявцев (Денис Зернов, 53:33)Вратари: Юханссон — СамоновБроски: 23-18Штраф: 8-10
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