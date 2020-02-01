ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин де БрюйнеАПЛ. «Лестер» играет с «Челси», «Тоттенхэм» против «Ман Сити»
  • 17:42
    • «Качели» на «Кинг Пауэр». «Лестер» сыграл вничью с «Челси»
  • 16:57
    • «Барыс» в результативном поединке обыграл «Авангард»
  • 16:23
    • «Сибирь» обыграла «Динамо» Минск
  • 15:57
    • «Рубин» договорился о трансфере Абильдгора
  • 15:48
    • Миранчук получил травму в матче с «Партизаном»
    Все новости спорта

    «Автомобилист» на последних минутах вырвал победу у «Магнитки»

    Хоккей КХЛ Автомобилист Металлург Мг Прогнозы на КХЛ
    В матче КХЛ «Автомобилист» сумел выиграть 2:3 у магнитогорского «Металлурга», дважды проигрывая в счете.

    Хоккеисты «Автомобилиста»
    Хоккеисты «Автомобилиста»

    Победную шайбу в составе гостей забит Брукс Мэйсек.

    «Автомобилист» вышел на 4 место, набрав 69 очков. «Магнитка» восьмая с 56 баллами.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Потехин — 10 (Козун, О`Делл), 7:22 — 1:0. Василевский — 8 (Голышев), 13:09 — 1:1. Расмуссен — 10 (Вик. Антипин), 22:56 — 2:1. Холланд — 13 (Березин, Мэйсек), 29:20 — 2:2. Мэйсек — 21 (Доус, Холланд), 58:02 — 2:3Вратари: Демченко (58:37 — 58:53, 59:09) — ГалкинШтраф: 4 — 6Броски: 35 (11+11+13) — 31 (8+8+15)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Неостановимый Овечкин. Россиянин штампует рекорды и готовится к 700 голу
  • 19/01/2020 в 12:17
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Динамо» Москва
  • 1.69
  • Сегодня в 17:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поквитается ли «Спартак» с «Ростовом» за домашний разгром?
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сможет ли «Реал» продлить черную полосу «Атлетико»?
  • «Реал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Как сыграют друг с другом две забивные команды?
  • «Лестер» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Дубль Овечкина и гол Кузнецова, три очка Малкина, шайбы Панарина и БучневичаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 1 февраля 08:470
  • 14:49
    • Уорнок: Трансфер Игало для МЮ — это отчаяние
  • 11:07
    • Спортивным директором «Динамо» стал бывший ассистент Клоппа
  • 09:20
    • Реванш Нурмагомедова и Макгрегора может состояться осенью 2020 года
    Федор Смолов Футбол Шанс для обеих сторон. «Сельте» от Смолова нужен спасительный футболРеакция СМИ и комментарии — о переходе форварда сборной России Федора Смолова из «Локомотива» в «Сельту» Вчера в 13:580
  • Экспресс дня

  • «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» порадуют результативностью?
  • 2.93
    •
  • 16:09
    • «Локомотив» уступил «Партизану» в первом матче кубка «Матч Премьер»
  • 15:10
    • Виллиан может перейти в «Барселону» летом
  • 14:36
    • Умтити отказался от трансфера в «Арсенал»
    Эдинсон Кавани Футбол Закрытие трансферного окна. Зима 2020. ОнлайнВ ведущих чемпионатах Европы (кроме российского) закрылось зимнее трансферное окно. Вот как это было 02:250
  • 09:03
    • Овечкин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ
  • 12:27
    • Погба — главная летняя трансферная цель «Ювентуса»
  • 12:09
    • «Рубин» заинтересован в услугах хавбека «Ольборга»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.69
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Майнц — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фортуна Д — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Реал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  5.19
  • Экспресс дня 1 февраля
  • Сегодня в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Уотфорд — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Реал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие