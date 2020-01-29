Цулыгин: По нашей игре с «Амуром» — такое ощущение, что мы еще не долетели

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин высказал мнение о поражении команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амуру» (2:4).

«По нашей игре сказать нечего — такое ощущение, что мы еще не долетели, мы где-то были там, но не на игре. Поэтому комментировать что-либо сложно.

Когда счет был 1-4, мы не стали переходить на полноценные три звена, а играли в четыре, потому что завтра опять матч, и чтобы ребята сильно не закислились», — приводит слова Цулыгина пресс-служба уфимского клуба.

После этой игры «Салават Юлаев» с 57 очками расположился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. 0