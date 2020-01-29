ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Леонид СлуцкийПланы на зиму: «Рубин»
  • 00:46
    • «Астон Вилла» обыграла «Лестер» и вышла в финал Кубка лиги
  • 22:16
    • «Авангард» взял верх над «Нефтехимиком», одержав восьмую победу подряд
  • 21:59
    • СКА разгромил минское «Динамо» в первом матче Брагина
  • 21:46
    • «Динамо» пробилось в плей-офф КХЛ, обыграв «Торпедо»
  • 16:16
    • «Интер» объявил о подписании Эриксена
    Все новости спорта

    Цулыгин: По нашей игре с «Амуром» — такое ощущение, что мы еще не долетели

    Хоккей Салават Юлаев Амур КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин высказал мнение о поражении команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амуру» (2:4).

    Николай Цулыгин
    Николай Цулыгин

    «По нашей игре сказать нечего — такое ощущение, что мы еще не долетели, мы где-то были там, но не на игре. Поэтому комментировать что-либо сложно.

    Когда счет был 1-4, мы не стали переходить на полноценные три звена, а играли в четыре, потому что завтра опять матч, и чтобы ребята сильно не закислились», — приводит слова Цулыгина пресс-служба уфимского клуба.

    После этой игры «Салават Юлаев» с 57 очками расположился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Неостановимый Овечкин. Россиянин штампует рекорды и готовится к 700 голу
  • 19/01/2020 в 12:17
    •
  • Прогноз
  • «Вашингтон» — «Нэшвилл»
  • 1.65
  • Завтра в 03:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сити» не отпустит «Юнайтед»
  • «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Увеличит ли «Ливерпуль» свой отрыв?
  • «Вест Хэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
  • Чья беспроигрышная серия прервется в Кубке?
  • «Интер» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Инсинье успешно проявляет себя в роли капитана «Наполи» Футбол «Наполи» не пустил «Ювентус» в стратегический отрывРеакция на матч «Наполи» — «Ювентус» Вчера в 00:410
  • 17:36
    • «Локомотив» подал в суд на Геркуса
  • 16:48
    • Российская теннисистка объявила о завершении карьеры
  • 16:32
    • «Тоттенхэм» выкупил полузащитника у «Бетиса»
    Эдинсон Кавани Футбол Трансферный дайджест. 21-27 январяГде хочет играть Кавани, кого «Барселона» присмотрела на замену Суаресу и другие трансферные новости последних дней 27/01/2020 в 22:251
  • Экспресс дня

  • Продлит ли «Ливерпуль» победную серию в АПЛ?
  • 3.25
    •
  • 00:56
    • «Сент-Этьен» выбил «Монако» из Кубка Франции
  • 00:30
    • Цулыгин: По нашей игре с «Амуром» — такое ощущение, что мы еще не долетели
  • 00:18
    • «Нижний Новгород» обеспечил себе участие в плей-офф Лиги чемпионов
    Коби Брайант Баскетбол Погиб Коби Брайант. Подробности аварии и реакция спортивного мираПресса и комментарии о гибели легенды НБА Коби Брайанте 27/01/2020 в 20:040
  • 15:26
    • Кокорин: На основные сборы с «Зенитом» не еду
  • 14:58
    • Джокович обыграл Раонича и встретится с Федерером на Australian Open
  • 14:27
    • «Амур» прервал девятиматчевую серию без побед
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.82
  • Прогноз на матч Баффало — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Мугуруса — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Калгари — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вавринка — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Надаль — Тим
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Адмирал — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Витязь — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч По — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Культураль Леонеса — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.50
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие