НХЛ. 30 сэйвов Худобина, ассист Кузнецова

«Лос-Анджелес» — «Даллас» — 1:2
В составе победителей отличились Джейми Бенн и Блэйк Комо. У хозяев забил Анже Копитар.
Россияне Николай Прохоркин, Денис Гурьянов и Александр Радулов результативными действиями не отметились. У «Далласа» весь матч отыграл российский вратарь Антон Худобин, который отразил 30 бросков.
«Даллас» набрал 54 очка и занимает второе место на Западе. «Лос-Анджелес» на последнем, 15-м месте — 38 очков.
«Торонто» — «Виннипег» — 3:4 Б
Нападающий хозяев Остон Мэттьюс оформил дубль. В снайперской гонке он отстает на одну шайбу от форварда «Бостона» Давида Пастрняка (32).
«Филадельфия» — «Вашингтон» — 3:2
«Летчики» прервали серию поражений из четырех встреч.
На счету капитана гостей Александра Овечкина показатель полезности «-2», 4 броска в створ и 4 силовых приема за 19.55 на льду (8.48 — в большинстве). Евгений Кузнецов сделал результативную передачу, он выиграл 18% вбрасываний. Илья Самсонов остался на скамейке запасных.
У Ивана Проворова «+2», 3 броска и 2 силовых приема за 26.23 (6.09 — в меньшинстве). У Михаила Воробьева 2 минуты штрафа и бросок за 9.07.