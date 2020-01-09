НХЛ. 30 сэйвов Худобина, ассист Кузнецова

«Лос-Анджелес» — «Даллас» — 1:2

В составе победителей отличились Джейми Бенн и Блэйк Комо. У хозяев забил Анже Копитар.

Россияне Николай Прохоркин, Денис Гурьянов и Александр Радулов результативными действиями не отметились. У «Далласа» весь матч отыграл российский вратарь Антон Худобин, который отразил 30 бросков.

«Даллас» набрал 54 очка и занимает второе место на Западе. «Лос-Анджелес» на последнем, 15-м месте — 38 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Даллас» — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) Голы: Копитар — 16 (Тоффоли, Иафалло), 2:01 — 1:0. Бенн — 10 (бол., Сегин, Линделл), 34:46 — 1:1. Комо — 6 (Линделл, Кольяно), 35:23 — 1:2Вратари: Куик (58:40) — ХудобинШтраф: 4 — 4Броски: 31 (7+9+15) — 32 (6+19+7)

«Торонто» — «Виннипег» — 3:4 Б

Нападающий хозяев Остон Мэттьюс оформил дубль. В снайперской гонке он отстает на одну шайбу от форварда «Бостона» Давида Пастрняка (32).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Виннипег» — 3:4 Б (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1) Голы: Элерс — 18 (Уилер, Пионк), 4:00 — 0:1. Мэттьюс — 30 (Марнер), 4:56 — 1:1. Эпплтон — 1 (мен.), 18:00 — 1:2. Тимашов — 4 (Брукс, Капанен), 26:00 — 2:2. Шайфли — 21 (Коннор, Пулман), 31:45 — 2:3. Мэттьюс — 31 (Райлли), 59:46 — 3:3Победный буллит: УилерВратари: Андерсен (57:55 — 59:47) — Хеллебайк

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 3:2

«Летчики» прервали серию поражений из четырех встреч.

На счету капитана гостей Александра Овечкина показатель полезности «-2», 4 броска в створ и 4 силовых приема за 19.55 на льду (8.48 — в большинстве). Евгений Кузнецов сделал результативную передачу, он выиграл 18% вбрасываний. Илья Самсонов остался на скамейке запасных.

У Ивана Проворова «+2», 3 броска и 2 силовых приема за 26.23 (6.09 — в меньшинстве). У Михаила Воробьева 2 минуты штрафа и бросок за 9.07.