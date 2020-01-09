«Торпедо» прервало победную серию «Ак Барса»

Фрагмент матча
ХК «Ак Барс»
В составе победителей по дублю на своей счет записали Антон Шенфельд и Данил Веряев. У казанцев автором единственного гола стал Владимир Галузин.
Таким образом, у подопечных Дмитрия Квартальнова прервалась победная серия из трех матчей.
«Ак Барс» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции (66 очков), у «Торпедо» — восьмая позиция на Западе (50 очков).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
Голы: Галузин — 2 (Фисенко, Яруллин), 8:30 — 1:0. Шенфельд — 8 (Рэтти, Ильин), 26:11 — 1:1. Веряев — 4 (Шенфельд), 33:10 — 1:2. Шенфельд — 9, 47:27 — 1:3. Веряев — 5 (Шенфельд, Орлов), 58:37 — 1:4Вратари: Билялов — ЛиндбекШтраф: 6-8Броски: 32 (13+11+8) — 23 (8+5+10)