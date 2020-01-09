«Торпедо» прервало победную серию «Ак Барса»

потерпел поражение отв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2).

В составе победителей по дублю на своей счет записали Антон Шенфельд и Данил Веряев. У казанцев автором единственного гола стал Владимир Галузин.

Таким образом, у подопечных Дмитрия Квартальнова прервалась победная серия из трех матчей.

«Ак Барс» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции (66 очков), у «Торпедо» — восьмая позиция на Западе (50 очков).