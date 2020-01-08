НХЛ. Дубль Овечкина, ассисты Ковальчука, три очка Панарина

В НХЛ завершился очередной игровой день

«Вашингтон» — «Оттава» — 6:1

На счету капитана хозяев Александра Овечкина дубль и показатель полезности «+3». У Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова по результативной передаче. У защитника — «+4». Илья Самсонов отразил 26 бросков из 27.

На счету Артема Анисимова гол и «-1». Влдаислав Наместников сыграл 10.49.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Оттава» — 6:1 (0:1, 3:0, 3:0) Голы: Анисимов — 8 (Балцерс), 5:40 — 0:1. Оши — 17 (Врана), 21:19 — 1:1. Гудас — 2 (Кузнецов, Кемпны), 28:32 — 2:1. Овечкин — 25 (Орлов, Уилсон), 37:15 — 3:1. Оши — 18 (Бэкстрем, Карлсон), 40:41 — 4:1. Эллер — 11 (Зигенталер, Паник), 42:08 — 5:1. Овечкин — 26 (Карлсон, Уилсон), 56:19 — 6:1Вратари: Самсонов — Андерсон (Хегберг, 42:08)Штраф: 2 — 0Броски: 41 (13+15+13) — 27 (8+7+12)

«Нью-Джерси» — «Айлендерс» — 3:4 ОТ

Победный гол на счету Андерса Ли. Семен Варламов остался на скамейке запасных.

На счету Никиты Гусева показатель полезности «-2», 4 броска в створ и блок-шот за 19.57 на льду (второй показатель среди нападающих «дьяволов»).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Айлендерс» — 3:4 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 0:1) Голы: Сизикас — 9 (Мартин, Комаров), 3:38 — 0:1. Суббан — 5 (Вуд, Стрит), 8:37 — 1:1. Эберле — 4, 10:17 — 1:2. Хишир — 10 (Палмиери, Симмондс), 38:24 — 2:2. Палмиери — 16 (бол., Хишир, Сиверсон), 51:55 — 3:2. Кюнхакль — 3 (Дэл Колл), 54:14 — 3:3. Ли — 13 (Тэйвз, Барзал), 64:09 — 3:4Вратари: Блэквуд — ГрайссШтраф: 0 — 2Броски: 35 (8+12+13+2) — 41 (11+18+10+2)

«Тампа-Бэй» — «Ванкувер» — 9:2

«Молнии» одержали восьмую победу подряд. Самым результативным игроком встречи стал нападающий хозяев Брэйден Пойнт, набравший 4 (1+3) очка. Картер Верхаге оформил хет-трик.

На счету Никиты Кучерова гол, передача и показатель полезности «+1». У Михаила Сергачева передача и «+3». Андрей Василевский отразил 21 бросок из 23.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Ванкувер» — 9:2 (0:1, 6:1, 3:0) Голы: Петтерссон — 20 (Бозер), 18:58 — 0:1. Джонсон — 10 (Палат, Хедман), 24:21 — 1:1. Стэмкос — 17 (бол., Пойнт), 30:10 — 2:1. Эрикссон — 3 (Хорват, Пирсон), 34:05 — 2:2. Киллорн — 17, 35:07 — 3:2. Верхэге — 3 (Пойнт, Гурд), 37:06 — 4:2. Кучеров — 15 (Пойнт), 37:37 — 5:2. Чернак — 3 (Стэмкос, Коберн), 38:02 — 6:2. Пойнт — 18 (Стэмкос, Чернак), 44:37 — 7:2. Верхэге — 4 (мен., Стивенс), 52:43 — 8:2. Верхэге — 5 (бол., Кучеров, Сергачев), 58:09 — 9:2Вратари: Василевский — Маркстрем (Демко, 38:02)Штраф: 8 — 10Броски: 37 (8+15+14) — 23 (7+10+6)

«Каролина» — «Филадельфия» — 5:4 ОТ

Победный гол на счету Дуги Хэмилтона. «Летчики» потерпели четвертое поражение кряду.

На счету российского нападающего «Каролины» Андрея Свечникова показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа, 6 бросков в створ и силовой прием за 16.01 на льду. У Ивана Проворова «-1» и силовой прием за 24.51. У Михаила Воробьева «-1» и бросок за 9.32.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Филадельфия» — 5:4 ОТ (2:2, 2:1, 0:1, 1:0) Голы: Конекны — 13 (Хегг, Жиру), 0:37 — 0:1. Раффль — 4 (Ворачек), 8:57 — 0:2. Валлмарк — 9 (Макгинн, Мартинук), 9:40 — 1:2. Фегеле — 9 (Стаал, Гардинер), 15:27 — 2:2. Гардинер — 3 (Ахо, Фегеле), 23:12 — 3:2. Эдмундсон — 4 (Хэмилтон, Хаула), 24:57 — 4:2. Обе-Кубель — 2 (Хэйс), 34:27 — 4:3. Санхейм — 5 (Майерс, Кутюрье), 55:49 — 4:4. Хэмилтон — 14 (Ахо, Нечас), 61:56 — 5:4Вратари: Раймер — ЭллиоттШтраф: 4 — 2Броски: 33 (16+9+7+1) — 21 (8+10+3+0)

«Флорида» — «Аризона» — 2:5

Самым результативным игроком встречи стал защитник «койотов» Оливер Экмак-Ларссон, набравший 3 (1+2) очка. На счету Ильи Любушкина показатель полезности «-1», 2 броска в створ и 3 силовых приема за 13.39 на льду. Иван Просветов остался на скамейке запасных.

У Евгения Дадонова «-1», 2 минуты штрафа и 4 броска за 19.11. Сергей Бобровский пропускал второй матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Аризона» — 2:5 (0:0, 2:3, 0:2) Голы: Дворак — 11 (бол., Холл, Экман-Ларссон), 30:20 — 0:1. Аккьяри — 15 (Яндл, Трочек), 31:21 — 1:1. Хоффман — 15 (Стиллман, Тонинато), 31:57 — 2:1. Экман-Ларссон — 5 (Степан, Кессел), 33:33 — 2:2. Холл — 9 (бол., Кессел, Экман-Ларссон), 35:39 — 2:3. Седерберг — 13 (Димерс), 57:58 — 2:4. Круз — 10 (п.в., Кессел), 59:12 — 2:5Вратари: Дридгер (58:11 — 59:12) — ХиллШтраф: 6 — 6Броски: 39 (16+10+13) — 37 (11+16+10)

«Детройт» — «Монреаль» — 4:3

«Канадцы» потерпели седьмое поражение кряду.

В составе хозяев дубль оформил Франс Нильсен. На счету нападающего гостей Ильи Ковальчука две результативные передачи, показатель полезности «-1», бросок в створ, 2 силовых приема и блок-шот за 21.22 на льду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Монреаль» — 4:3 (0:1, 1:1, 3:1) Голы: Лехконен — 10 (мен.), 12:48 — 0:1. Сузуки — 8 (бол., Доми, Ковальчук), 26:31 — 0:2. Нильсен — 2 (Смит, Боуи), 32:22 — 1:2. Фаббри — 11 (Бертуцци, Ларкин), 40:51 — 2:2. Мете — 4 (Ковальчук, Сузуки), 46:13 — 2:3. Нильсен — 3 (Грин, Хелм), 51:19 — 3:3. Задина — 5 (Эрне, Филппула), 56:08 — 4:3Вратари: Бернье — Линдгрен (57:59)Штраф: 10 — 8Броски: 30 (12+11+7) — 26 (6+10+10)

«Рейнджерс» — «Колорадо» — 5:3

В составе хозяев 3 (1+2) очка набрал Артемий Панарин. Игорь Шестеркин в дебютной встрече в лиге отразил 29 бросков из 32.

На счету Валерия Ничушкина результативная передача за 13.03 на льду. У Никиты Задорова «-1» за 13.05.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Колорадо» — 5:3 (2:2, 2:1, 1:0) Голы: Комфер — 6 (Жирар, Бураковски), 4:44 — 0:1. Маккиннон — 26, 6:34 — 0:2. Крайдер — 13 (бол., Стром, Дианджело), 8:57 — 1:2. Зибанежад — 17 (Дианджело, Фаст), 15:23 — 2:2. Шей — 6 (Фокс, Панарин), 28:05 — 3:2. Комфер — 7 (Бураковски, Ничушкин), 31:32 — 3:3. Стром — 12 (Фаст, Панарин), 33:39 — 4:3. Панарин — 23 (п.в., Зибанежад, Фаст), 59:32 — 5:3Вратари: Шестеркин — Грубауэр (57:42 — 58:55, 59:08 — 59:32)Штраф: 11 — 21Броски: 29 (11+9+9) — 32 (9+10+13)

«Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 3:2

«Блюзмены» прервали серию поражений из трех встреч.

В составе хозяев гол забил Иван Барбашев. Также на его счету показатель полезности «+1», бросок в створ и 3 силовых приема за 11.31 на льду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2) Голы: Бозак — 9 (Стин, Шенн), 25:39 — 1:0. Барбашев — 6 (Сундквист), 26:59 — 2:0. Майер — 15 (бол., Э. Карлссон, Гудроу), 42:14 — 2:1. Перрон — 18 (О`Райлли), 44:07 — 3:1. Э. Карлссон — 5 (мен.), 56:50 — 3:2Вратари: Биннингтон — Делл (59:23)Штраф: 2 — 6Броски: 27 (10+9+8) — 29 (5+11+13)

«Нэшвилл» — «Бостон» — 2:6

«Хищники» провели первую встречу после отставки Питера Лавиолетта, команду возглавил Джон Хайнс.

Одну из шайб «Бостона» забросил лидер снайперской гонки лиги Давид Пастрняк.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Бостон» — 2:6 (0:1, 1:2, 1:3) Голы: Пастрняк — 32 (Макэвой, Гржельчик), 1:36 — 0:1. Хейнен — 7 (мен., Гржельчик, Койл), 28:21 — 0:2. Форсберг — 15 (бол., Дюшен, Йоси), 30:54 — 1:2. Бержерон — 18 (мен., Дебраск, Маршан), 37:42 — 1:3. Вагнер — 4 (мен., Линдхольм, Краг), 42:51 — 1:4. Гранлунд — 7 (бол., Экхольм, Форсберг), 58:06 — 2:4. Крейчи — 9 (мен., п.в., Раск), 59:05 — 2:5. Койл — 8 (мен., Ритчи, Хейнен), 59:27 — 2:6Вратари: Ринне (58:51 — 59:05) — РаскШтраф: 13 — 21Броски: 36 (8+16+12) — 36 (13+13+10)

«Чикаго» — «Калгари» — 1:2

Дубль оформил Элиас Линдхольм.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Калгари» — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) Голы: Кубалик — 13 (Боквист, Кейн), 19:28 — 1:0. Линдхольм — 17 (Ткачак, Броди), 20:14 — 1:1. Линдхольм — 18 (Ткачак), 36:01 — 1:2Вратари: Кроуфорд (58:03) — ТэлботШтраф: 8 — 4Броски: 32 (14+12+6) — 28 (6+14+8)

«Анахайм» — «Коламбус» — 3:4

«Блю Джэкетс» одержали вторую победу кряду и поднялись на 9-е место на «Востоке». В другой конференции «Утки» занимают лишь предпоследнее, 14-е место.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Коламбус» — 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) Голы: Гецлаф — 11 (Дель Зотто), 3:06 — 1:0. Робинсон — 5 (Нэш, Гавриков), 11:47 — 1:1. Каше — 4, 20:24 — 2:1. Гербе — 3 (Дюбуа), 38:37 — 2:2. Веренски — 14 (бол., Дюбуа, Нюквист), 39:49 — 2:3. Веренски — 15 (п.в., Дюбуа), 58:27 — 2:4. Каше — 5 (Фаулер, Гецлаф), 59:16 — 3:4Вратари: Миллер (58:15 — 58:27, 58:50 — 59:16, 59:25) — МерзликинсШтраф: 6 — 4Броски: 40 (15+9+16) — 27 (8+14+5)

«Вегас» — «Питтсбург» — 3:4

Прервалась победная серия «Рыцарей» из четырех игр кряду.

В составе победителей голом отметился российский нападающий Евгений Малкин. Эта шайба стала для него 12-й в сезоне, теперь на его счету 40 (12+28) очков в 30 встречах.