НХЛ. «Вашингтон» одолел «Тампу», «Питтсбург» уступил «Ванкуверу», «Сент-Луис» разгромил «Сан-Хосе»

«Коламбус» — «Нью-Джерси» 5:1

Дубль Оливере Бьоркстранде и шайба Владислава Гаврикова помогла «Коламбусу» в домашнем матче разгромить «Нью-Джерси» — 5:1 (2:1, 1:0, 2:0).

«Коламбус» (38 очков) — 12-й на Востоке, «Нью-Джерси» (27) — 15-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Нью-Джерси» — 5:1 (2:1, 1:0, 2:0) Голы: Бьоркстранд — 11 (Дженнер, Джонс), 0:26 — 1:0. Бьоркстранд — 12 (Дюбуа, Кукан), 8:06 — 2:0. Батчер — 4 (Заха, Ватанен), 15:28 — 2:1. Гавриков — 3 (Робинсон, Тексье), 33:13 — 3:1. Веренски — 8 (мен., п.в., Джонс, Дженнер), 57:08 — 4:1. Нюквист — 9 (мен., п.в.), 58:48 — 5:1Вратари: Корписало — Сенн (57:02 — 57:08, 57:24 — 58:48)Штраф: 10-14Броски: 40 (11+14+15) — 22 (8+9+5)

«Коламбус» — «Нью-Джерси» 5:1

«Каролина» — «Флорида» 2:4

Шайба Евгения Дадонова помогла «Флориде» на выезде переиграть «Каролину» со счетом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2). «Пантеры» удерживают восьмое место на Востоке, а «ураганы» идут пятыми в этой конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Флорида» — 2:4 (0:1, 0:1, 2:2) Голы: Дадонов — 13 (Бойл), 7:07 — 0:1. Бойл — 5 (бол., Экблад, Коннолли), 31:34 — 0:2. Юбердо — 13 (бол., Барков, Хоффман), 40:26 — 0:3. Нидеррайтер — 5 (Терявяйнен, Хэмилтон), 49:16 — 1:3. Аккьяри — 12 (Юбердо, Яндл), 50:41 — 1:4. Валлмарк — 6 (бол., Нидеррайтер, Нечас), 52:59 — 2:4Вратари: Мразек (56:56) — ДридгерШтраф: 10-10Броски: 44 (13+11+20) — 22 (9+8+5)

«Каролина» — «Флорида» 2:4

«Торонто» — «Детройт» 4:1

«Торонто» на своем льду обыграл «Детройт» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1). По дублю оформили Зак Хайман и Остон Мэттьюс. У «Ред Уингз» отличился Тайлер Бертуцци.

«Торонто» с 42 очками идет седьмым в Восточной конференции, «Детройт» (25) — 16-й.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Детройт» — 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) Голы: Хаймэн — 7 (Райлли), 37:10 — 1:0. Мэттьюс — 22 (бол., Таварес, Марнер), 42:18 — 2:0. Хаймэн — 8 (Мэттьюс), 48:51 — 3:0. Мэттьюс — 23 (Марнер, Хаймэн), 53:39 — 4:0. Бертуцци — 13 (бол., Атанасиу, Фаббри), 58:16 — 4:1Вратари: Хатчинсон — Бернье (Пикар, 6:52)Штраф: 23-17Броски: 23 (10+6+7) — 30 (10+13+7)

«Торонто» — «Детройт» 4:1

«Бостон» — «Нэшвилл» 3:4 ОТ

«Бостон» в домашнем матче в овертайме проиграл «Нэшвиллу» — 3:4 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 0:1). Дубль в составе хозяев оформил Патрис Бержерон.

«Бостон» (51 балл) — второй на Востоке, «Нэшвилл» (40) — девятый на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Нэшвилл» — 3:4 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 0:1) Голы: Линдхольм — 2 (Ритчи, Керали), 27:30 — 1:0. Йоси — 12 (Джохансен), 32:14 — 1:1. Бержерон — 12 (бол., Краг), 39:12 — 2:1. Форсберг — 13 (Джохансен, Экхольм), 47:35 — 2:2. Йоси — 13, 48:10 — 2:3. Бержерон — 13 (Пастрняк, Маршан), 58:55 — 3:3. Эллис — 6 (Джохансен, Террис), 64:05 — 3:4Вратари: Галак (57:52 — 58:55) — Ринне (47:17 — 47:35)Штраф: 6-8Броски: 32 (11+8+11+2) — 29 (8+11+7+3)

«Бостон» — «Нэшвилл» 3:4 ОТ

«Вашингтон» — «Тампа-Бэй» 3:1

«Вашингтон» в домашнем матче обыграл «Тампа-Бэй» со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). Победный гол на счету Дмитрия Орлова. Также у него результативная передача. Автором единственной шайбы гостей стал Никита Кучеров.

«Вашингтон» с 57 очками лидирует в Восточной конференции, «Тампа-Бэй» (38) — 11-я.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Тампа-Бэй» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) Голы: Гудас — 1 (Эллер, Зигенталер), 24:40 — 1:0. Кучеров — 12 (Пойнт, Палат), 50:00 — 1:1. Орлов — 3 (Врана, Кузнецов), 53:57 — 2:1. Дауд — 3 (мен., п.в., Уилсон, Орлов), 57:37 — 3:1Вратари: Холтби — Макэлхинни (57:04 — 57:37, 57:50)Штраф: 14-6Броски: 35 (13+16+6) — 27 (6+7+14)

«Вашингтон» — «Тампа-Бэй» 3:1

«Эдмонтон» — «Монреаль» 4:3

«Эдмонтон» дома победил «Монреаль» — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1). Самым результативным игроком встречи стал защитник «канадцев» Джефф Питри, набравший три (1+2) очка. По два (1+1) балла у Луона Драйзайтля и Коннора Макдэвида.

«Эдмонтон» (44 очка) — седьмой на Западе, «Монреаль» (40) — десятый на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Монреаль» — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) Голы: Драйзайтль — 22 (Макдэвид, Кассиан), 1:30 — 1:0. Арчибальд — 2 (Бир, Нюгорд), 11:51 — 2:0. Питри — 4 (мен.), 14:19 — 2:1. Дано — 8 (бол., Питри, Сузуки), 28:29 — 2:2. Макдэвид — 21 (бол., Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс), 35:40 — 3:2. Доми — 8 (Лехконен, Питри), 41:09 — 3:3. Шихан — 3 (Арчибальд), 47:48 — 4:3Вратари: Коскинен — Прайс (58:09)Штраф: 7-15Броски: 26 (15+3+8) — 26 (9+10+7)

«Эдмонтон» — «Монреаль» 4:3

«Оттава» — «Филадельфия» 4:5 Б

«Оттава» на своем льду в серии буллитов проиграла «Филадельфии» — 4:5 Б (0:1, 3:2, 1:1, 0:0, 0:1). Самым результативным игроком встречи стал форвард канадской команды Тайлер Эннис, набравший 3 (1+2) очка. У «летчиков» Джеймс ван Римсдайк оформил дубль. У Ивана Проворова результативная передача.

«Оттава» (34) — 14-я на Востоке, «Филадельфия» (45) — шестая.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Филадельфия» — 4:5 Б (0:1, 3:2, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Хэйс — 9 (бол., Ворачек, Эллиотт), 3:16 — 0:1. ван Римсдайк — 11, 21:03 — 0:2. Эннис — 9 (Энглунд, Уайт), 26:00 — 1:2. Боровицки — 4 (Бреннстрем, Эннис), 26:25 — 2:2. Дюклер — 21 (бол.), 38:21 — 3:2. Ворачек — 8 (Питлик, Фрост), 39:12 — 3:3. ван Римсдайк — 12 (Обе-Кубель, Майерс), 41:10 — 3:4. Эннис — 10 (Дюклер, Боровицки), 50:17 — 4:4Победный буллит: КутюрьеВратари: Хегберг — ЭллиоттШтраф: 10-8Броски: 34 (17+8+8+1) — 38 (15+8+8+7)

«Оттава» — «Филадельфия» 4:5 Б

«Колорадо» — «Чикаго» 3:5

«Колорадо» дома проиграл «Чикаго» со счетом 3:5 (1:0, 2:1, 0:4). В составе победителей Джонатан Тэйвз набрал три (1+2) очка. Еще по два балла на свой счет записали Патрик Кейн (1+1) и Доминик Кубалик (1+1). В составе «Чикаго» Джонатан Тэйвз набрал три (1+2) очка.

«Колорадо» (47) — второй на Западе, «Чикаго» (36) — 12-й там же.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Чикаго» — 3:5 (1:0, 2:1, 0:4) Голы: Грэйвс (Донской, Жост), 6:01 — 1:0; Тэйвз (Кейн), 20:21 — 1:1; Колверт (Жост, Грэйвс), 22:40 — 2:1; Колверт (Коул, Белльмар), 39:09 — 3:1; Кейн (Кубалик, Тэйвз), 51:22 — 3:2; Дак (Густафссон, Карпентер), 51:50 — 3:3; Кубалик (Тэйвз, Джилберт), 56:43 — 3:4; Мерфи (Кемпф), 59:21 — 3:5

«Колорадо» — «Чикаго» 3:5

«Ванкувер» — «Питтсбург» 4:1

«Ванкувер» на своем льду разгромил «Питтсбург» со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Евгений Малкин записал в свой актив результативный пас. Благодаря этому форвард вышел на третье место среди россиян по очкам за историю НХЛ, обогнав Александра Могильного.

«Ванкувер» набрал 40 очков и идет десятым на Западе. У «Питтсбурга» 46 очков и пятое место на Востоке.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Питтсбург» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) Голы: Виртанен — 10 (бол., Майерс, Руссель), 15:10 — 1:0. Миллер — 14 (бол., Фантенберг, Танев), 17:00 — 2:0. Гюнтцель — 18 (бол., Маккэн, Малкин), 35:28 — 2:1. Петтерссон — 17 (Майерс, Миллер), 36:12 — 3:1. Бозер — 13 (Петтерссон), 54:31 — 4:1Вратари: Маркстрем — Мюррей (55:51 — 59:45)Штраф: 10-10Броски: 14 (5+6+3) — 29 (0+20+9)

«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» 2:5

«Сент-Луис» на выезде разгромил «Сан-Хосе» со счетом 5:2 (0:0, 2:2, 3:0). В составе победителей дубль сделал Алекс Пьетранджело. Также отличились Джордан Киру, Джейден Шварц и Райан О'Райлли. У хозяев забивали Брент Бернс и Стефан Ноэсен.

«Сент-Луис» набрал 22 очка и занимает первое место на Западе. У «Сан-Хосе» 34 балла и 11-е место.