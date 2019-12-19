НХЛ. «Сент-Луис» продлил победную серию, «Чикаго» уступил «Колорадо»

«Нью-Джерси» — «Анахайм» 3:1
«Нью-Джерси» одержал вторую победу подряд, переиграв на своем льду «Анахайм» со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). Российский нападающий «Девилз» Никита Гусев отметился голевой передачей.
«Нью-Джерси» (27 очков) — 15-й на Востоке, «Анахайм» (32) — 14-й на Западе.
«Чикаго» — «Колорадо» 1:4
«Чикаго» проиграл на своем льду «Колорадо» со счетом 1:4 (1:1, 0:2, 0:1). В составе победителей по голу забили Иэн Коул, Натан Маккиннон, Андре Бураковски и Микко Рантанен. Защитник «Эвеланш» Никита Задоров отметился результативной передачей.
«Чикаго» с 32 баллами идет 15-м на Западе, «Колорадо» (47) — второй в этой же конференции.
«Сент-Луис» — «Эдмонтон» 2:1
«Сент-Луис» добыл четвертую победу подряд, одолев на своем льду «Эдмонтон» со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). В составе победителей отличились Брэйден Шенн и Маккензи Макикерн. Голкипер Джейк Аллен отразил 35 бросков из 36. Автором единственной шайбы «Ойлерз» стал Джеймс Нил.
«Сент-Луис» с 50 очками лидирует в Западной конференции, «Эдмонтон» (42) — седьмой там же.