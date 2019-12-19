НХЛ. «Сент-Луис» продлил победную серию, «Чикаго» уступил «Колорадо»

«Нью-Джерси» — «Анахайм» 3:1

«Нью-Джерси» одержал вторую победу подряд, переиграв на своем льду «Анахайм» со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). Российский нападающий «Девилз» Никита Гусев отметился голевой передачей.

«Нью-Джерси» (27 очков) — 15-й на Востоке, «Анахайм» (32) — 14-й на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Анахайм» — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) Голы: Хенрик — 10 (Каше, Фаулер), 3:33 — 0:1. Хишир — 6 (Братт), 21:28 — 1:1. Палмиери — 13 (бол., Гусев, Батчер), 31:29 — 2:1. Ватанен — 5 (Хьюз), 41:00 — 3:1Вратари: Блэквуд — Миллер (55:46 — 58:42)Штраф: 9-13Броски: 20 (8+8+4) — 27 (9+7+11)

«Нью-Джерси» — «Анахайм» 3:1

«Чикаго» — «Колорадо» 1:4

«Чикаго» проиграл на своем льду «Колорадо» со счетом 1:4 (1:1, 0:2, 0:1). В составе победителей по голу забили Иэн Коул, Натан Маккиннон, Андре Бураковски и Микко Рантанен. Защитник «Эвеланш» Никита Задоров отметился результативной передачей.

«Чикаго» с 32 баллами идет 15-м на Западе, «Колорадо» (47) — второй в этой же конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Колорадо» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) Голы: Коул — 2 (Ландескуг, Задоров), 8:41 — 0:1. Карпентер — 2 (Дебринкэт), 9:48 — 1:1. Маккиннон — 21 (Рантанен, Линдхольм), 27:49 — 1:2. Бураковски — 13, 30:08 — 1:3. Рантанен — 10 (п.в., Ландескуг, Коул), 57:04 — 1:4Вратари: Кроуфорд (56:46 — 57:04) — ФранцоузШтраф: 4-6Броски: 32 (6+16+10) — 36 (19+10+7)

«Чикаго» — «Колорадо» 1:4

«Сент-Луис» — «Эдмонтон» 2:1

«Сент-Луис» добыл четвертую победу подряд, одолев на своем льду «Эдмонтон» со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). В составе победителей отличились Брэйден Шенн и Маккензи Макикерн. Голкипер Джейк Аллен отразил 35 бросков из 36. Автором единственной шайбы «Ойлерз» стал Джеймс Нил.

«Сент-Луис» с 50 очками лидирует в Западной конференции, «Эдмонтон» (42) — седьмой там же.