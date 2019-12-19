ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    НХЛ. «Сент-Луис» продлил победную серию, «Чикаго» уступил «Колорадо»

    19 декабря в регулярном чемпионате НХЛ прошло три поединка

    Хоккей НХЛ Эдмонтон Ойлерз Сент-Луис Блюз Колорадо Эвеланш Чикаго Блэкхоукс Анахайм Дакс Нью-Джерси Дэвилз Прогнозы на НХЛ
    Вся лентаСамое главное
    Этери ТутберидзеГорячий лед. Как поссорились Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе «Колорадо»НХЛ. «Сент-Луис» продлил победную серию, «Чикаго» уступил «Колорадо» Фрагмент матчаМолодежь «Ливерпуля» получила урок. «Красные» вылетели из Кубка лиги
  • 08:51
    • «Торонто» в гостях обыграл «Детройт», «Денвер» дома одолел «Орландо»
  • 07:14
    • «Сочи» объявил об уходе Кудряшова
  • 23:55
    • «Эль-Класико» завершилось без забитых мячей
  • 00:58
    • ПСЖ разгромил «Ле Ман» и вышел в четвертьфинал Кубка лиги Франции
  • 00:51
    • «МЮ» разгромил «Колчестер» и вышел в полуфинал Кубка лиги
  • 00:36
    • Дубль Стерлинга вывел «Ман Сити» в полуфинал Кубка лиги
  • 00:24
    • «Бавария» вырвала победу у «Фрайбурга»
    Все новости спорта
    «Колорадо»
    «Колорадо»
  • LIVE
    • ТВ-трансляции спортаИграть!

    «Нью-Джерси» — «Анахайм» 3:1

    «Нью-Джерси» одержал вторую победу подряд, переиграв на своем льду «Анахайм» со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). Российский нападающий «Девилз» Никита Гусев отметился голевой передачей.

    «Нью-Джерси» (27 очков) — 15-й на Востоке, «Анахайм» (32) — 14-й на Западе.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Анахайм» — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
    Голы: Хенрик — 10 (Каше, Фаулер), 3:33 — 0:1. Хишир — 6 (Братт), 21:28 — 1:1. Палмиери — 13 (бол., Гусев, Батчер), 31:29 — 2:1. Ватанен — 5 (Хьюз), 41:00 — 3:1Вратари: Блэквуд — Миллер (55:46 — 58:42)Штраф: 9-13Броски: 20 (8+8+4) — 27 (9+7+11)

    «Нью-Джерси» — «Анахайм» 3:1

    «Чикаго» — «Колорадо» 1:4

    «Чикаго» проиграл на своем льду «Колорадо» со счетом 1:4 (1:1, 0:2, 0:1). В составе победителей по голу забили Иэн Коул, Натан Маккиннон, Андре Бураковски и Микко Рантанен. Защитник «Эвеланш» Никита Задоров отметился результативной передачей.

    «Чикаго» с 32 баллами идет 15-м на Западе, «Колорадо» (47) — второй в этой же конференции.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Колорадо» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
    Голы: Коул — 2 (Ландескуг, Задоров), 8:41 — 0:1. Карпентер — 2 (Дебринкэт), 9:48 — 1:1. Маккиннон — 21 (Рантанен, Линдхольм), 27:49 — 1:2. Бураковски — 13, 30:08 — 1:3. Рантанен — 10 (п.в., Ландескуг, Коул), 57:04 — 1:4Вратари: Кроуфорд (56:46 — 57:04) — ФранцоузШтраф: 4-6Броски: 32 (6+16+10) — 36 (19+10+7)

    «Чикаго» — «Колорадо» 1:4

    «Сент-Луис» — «Эдмонтон» 2:1

    «Сент-Луис» добыл четвертую победу подряд, одолев на своем льду «Эдмонтон» со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). В составе победителей отличились Брэйден Шенн и Маккензи Макикерн. Голкипер Джейк Аллен отразил 35 бросков из 36. Автором единственной шайбы «Ойлерз» стал Джеймс Нил.

    «Сент-Луис» с 50 очками лидирует в Западной конференции, «Эдмонтон» (42) — седьмой там же.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сент-Луис» — «Эдмонтон» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Шенн — 15 (Данн, Шворц), 28:04 — 1:0. Макичерн — 6 (О`Райлли, Перрон), 46:23 — 2:0. Нил — 16 (Кассиан, Драйзайтль), 58:10 — 2:1Вратари: Аллен — Коскинен (57:40 — 58:10, 58:24)Штраф: 8-10Броски: 44 (15+19+10) — 36 (10+8+18)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Первый «сухарь» Кудашова. В «классике» победили, а на турнире — забыли
  • 16/12/2019 в 00:37
    •
  • Прогноз
  • «Филадельфия» — «Баффало»
  • 1.63
  • Завтра в 03:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лига чемпионов
  • Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/2020
    • 14:23 16/12/2019     Лига Европы
  • Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2019/2020
    • 15:30 16/12/2019     Алина Загитова
  • Загитова уже не вернется. Это сигнал для ISU о серьезных проблемах
    • 19:53 14/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Роберт Левандовски Футбол «Челси» против «Баварии». Что поможет Лэмпарду остановить Левандовски?В 1/8 финала лондонцев ждет пятикратный победитель Лиги чемпионов 17/12/2019 в 20:340
  • 23:07
    • Гол Роналду принес «Ювентусу» победу над «Сампдорией»
  • 22:29
    • «Ливерпуль» победил «Монтеррей» и вышел в финал клубного чемпионата мира
  • 09:22
    • Фати — самый молодой дебютант «Эль-Класико» за 78 лет
    «Питтсбург» Хоккей НХЛ. 400 шайба Малкина, гол Свечникова в стиле лакросс и передача ПровороваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 декабря Вчера в 09:010
  • Экспресс дня

  • Будут ли проблемы у «Порту» в Кубке Португалии?
  • 2.20
    •
  • 09:06
    • Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка английской лиги
  • 08:29
    • «Милан» включился в борьбу за форварда «РБ Зальцбург»
  • 08:13
    • Сарри побил рекорд серии А
    Пеп Гвардиола Футбол «Реал» против «Ман Сити». Все расклады перед мегабитвойДва гранда европейского футбола сразятся на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов 17/12/2019 в 14:220
  • 07:30
    • Зидан: «Реал» заслужил победу в матче с «Барселоной»
  • 07:00
    • Полузащитник «Монпелье» хочет играть за сборную России
  • 17:18
    • Цорн призвал болельщиков не ждать новичков зимой
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие