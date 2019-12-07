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    «Барыс» на выезде обыграл «Сочи»

    Хоккей КХЛ Барыс Сочи Прогнозы на КХЛ
    ХК «Сочи» на домашнем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ уступил казахстанскому «Барысу» со счетом 1:4 .

    «Сочи»
    «Сочи»

    В составе победителей дубль оформил Роман Старченко, еще по разу отличились Даррен Диц и Джесси Блэкер.

    Единственную шайбу сочинцев забросил Павел Макаренко.

    Казахстанский коллектив выиграл четвёртый из пяти последних матчей.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» — «Барыс» (Нур-Султан) — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
    Голы: Дитц — 7 (бол., Виделль), 22:19 — 0:1. Старченко — 10 (Бойд, Акользин), 24:58 — 0:2. Макаренко — 1 (Алтыбармакян, Рахимуллин), 27:34 — 1:2. Старченко — 11 (бол., Бойд, Михайлис), 40:56 — 1:3. Блэкер — 2 (бол., Шалапов), 44:02 — 1:4Вратари: Шикин (Налимов, 24:58) — КарлссонБроски: 26 (12+8+6) — 38 (9+15+14)Штраф: 31 — 6
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