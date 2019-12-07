НХЛ. Шайбы Малкина и Кузнецова, результативная передача Гусева

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Монреаль» 1:2

«Нью-Йорк Рейнджерс» дома проиграл «Монреалю» со счетом 1:2 (0:1, 1:0, 0:1). В составе победителей отличились Брендан Галлахер и Нейт Томпсон, у проигравших гол забил Брендан Смит. Российский вратарь команды из Нью-Йорка Александр Георгиев отразил 31 из 33 бросков по своим воротам. Павел Бучневич и Артемий Панарин очков не набрали.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Монреаль» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) Голы: Галлахер — 13 (Дано, Татар), 10:37 — 0:1. Смит — 3, 22:30 — 1:1. Томпсон — 2 (Казинс, Сузуки), 58:53 — 1:2Вратари: Георгиев (59:13) — ПрайсШтраф: 2-4Броски: 30 (8+14+8) — 33 (11+11+11)

«Питтсбург» — «Аризона» 2:0

«Питтсбург» на своем льду обыграл «Аризону» со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Голами отметились Евгений Малкин и Брэндон Танев. Для россиянина эта шайба стала 7-й в сезоне, всего на счету Малкина теперь 23 (7+16) очка в 18 матчах. «Пингвины» выиграл второй матч подряд, «Койоты» потерпела третье поражение в пяти встречах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Аризона» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) Голы: Малкин — 7 (Гюнтцель), 47:13 — 1:0. Танев — 6 (мен., п.в., Блюгерс), 59:58 — 2:0Вратари: Джерри — Раанта (58:01 — 59:58)Штраф: 10-4Броски: 26 (9+9+8) — 33 (13+7+13)

«Питтсбург» — «Аризона» 2:0

«Нью-Джерси» — «Чикаго» 1:2 Б

«Нью-Джерси» проиграл четвертый матч подряд, уступив дома по буллитам «Чикаго» — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1). Форвард хозяев Никита Гусев записал на свое имя результативную передачу. Нападающий также реализовал свой послематчевый буллит. Гусев в 25 матчах сезона набрал 13 (5+8) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Чикаго» — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Холл — 5 (бол., Ватанен, Гусев), 13:31 — 1:0. Дебринкэт — 7 (бол., Кейн, Стром), 29:35 — 1:1Победный буллит: ДакВратари: Блэквуд — КроуфордШтраф: 9-13Броски: 30 (10+12+6+2) — 29 (7+15+5+2)

«Нью-Джерси» — «Чикаго» 1:2 Б

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» 2:1

«Эдмонтон» на своем льду одолел «Лос-Анджелес» со счетом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1). В составе победителей отличились Леон Драйзайтль и Алекс Чиассон, также у каждого из них по голевой передаче. За «Кингз» забил Майкл Амадио. «Короли» потерпели третье поражение кряду и продолжает замыкать таблицу в Западной конференции, «Ойлерз» находится на втором месте.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) Голы: Драйзайтль — 19 (бол., Чейссон, Нил), 11:02 — 1:0. Чейссон — 3 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 14:46 — 2:0. Амадио — 5 (Даути, Райан), 53:32 — 2:1Вратари: Коскинен — Куик (58:05)Штраф: 4-6Броски: 20 (10+3+7) — 36 (18+5+13)

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» 2:1

«Анахайм» — «Вашингтон»

«Вашингтон» на выезде обыграл «Анахайм» со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Одну из шайб в составе победителей провел Евгений Кузнецов. 0