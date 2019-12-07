НХЛ. Шайбы Малкина и Кузнецова, результативная передача Гусева

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Монреаль» 1:2
«Нью-Йорк Рейнджерс» дома проиграл «Монреалю» со счетом 1:2 (0:1, 1:0, 0:1). В составе победителей отличились Брендан Галлахер и Нейт Томпсон, у проигравших гол забил Брендан Смит. Российский вратарь команды из Нью-Йорка Александр Георгиев отразил 31 из 33 бросков по своим воротам. Павел Бучневич и Артемий Панарин очков не набрали.
«Питтсбург» — «Аризона» 2:0
«Питтсбург» на своем льду обыграл «Аризону» со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Голами отметились Евгений Малкин и Брэндон Танев. Для россиянина эта шайба стала 7-й в сезоне, всего на счету Малкина теперь 23 (7+16) очка в 18 матчах. «Пингвины» выиграл второй матч подряд, «Койоты» потерпела третье поражение в пяти встречах.
«Нью-Джерси» — «Чикаго» 1:2 Б
«Нью-Джерси» проиграл четвертый матч подряд, уступив дома по буллитам «Чикаго» — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1). Форвард хозяев Никита Гусев записал на свое имя результативную передачу. Нападающий также реализовал свой послематчевый буллит. Гусев в 25 матчах сезона набрал 13 (5+8) очков.
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» 2:1
«Эдмонтон» на своем льду одолел «Лос-Анджелес» со счетом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1). В составе победителей отличились Леон Драйзайтль и Алекс Чиассон, также у каждого из них по голевой передаче. За «Кингз» забил Майкл Амадио. «Короли» потерпели третье поражение кряду и продолжает замыкать таблицу в Западной конференции, «Ойлерз» находится на втором месте.
«Анахайм» — «Вашингтон»
«Вашингтон» на выезде обыграл «Анахайм» со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Одну из шайб в составе победителей провел Евгений Кузнецов. 0