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    Двое россиян вошли в число трех звезд игрового дня НХЛ

    Хоккей НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Каролина Харрикейнз Аризона Койотс Прогнозы на НХЛ
    НХЛ назвала трех звезд очередного игрового дня, информирует пресс-служба лиги.

    Александр Георгиев
    Александр Георгиев

    Первой звездой назван голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев, одержавший победу в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2). Вратарь «Рейнджерс» отразил 45 бросков из 47 и одержал вторую победу подряд.

    Второй звездой стал нападающий «Каролины» Андрей Свечников. В матче против «Сан-Хосе» (3:2 Б) россиянин набрал 2 (1+1) очка. Также на его счету победный буллит.

    Замкнул тройку лучших форвард «Аризоны» Фил Кессел, оформивший дубль в матче с «Филадельфией» (3:1). 0

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