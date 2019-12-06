Двое россиян вошли в число трех звезд игрового дня НХЛ

НХЛ назвала трех звезд очередного игрового дня, информирует пресс-служба лиги.

Первой звездой назван голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев, одержавший победу в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2). Вратарь «Рейнджерс» отразил 45 бросков из 47 и одержал вторую победу подряд.

Второй звездой стал нападающий «Каролины» Андрей Свечников. В матче против «Сан-Хосе» (3:2 Б) россиянин набрал 2 (1+1) очка. Также на его счету победный буллит.

Замкнул тройку лучших форвард «Аризоны» Фил Кессел, оформивший дубль в матче с «Филадельфией» (3:1). 0