СКА обыграл «Сочи» в Петербурге

Питерскийодержал победу над(4:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Ярно Коскиранта (17-я и 33-я минуты), Андрей Кузьменко (30) и Сергей Плотников (60).

За сочинский клуб отличились Сергей Шмелев (29) и Мальте Стремвалль (37).

В следующем матче СКА, одержавший седьмую победу кряду, в гостях сыграет против рижского «Динамо», а «Сочи» потерпевший третье поражение в чемпионате подряд, на выезде встретится с «Ак Барсом».