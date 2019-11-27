СКА обыграл «Сочи» в Петербурге

В составе победителей отличились Ярно Коскиранта (17-я и 33-я минуты), Андрей Кузьменко (30) и Сергей Плотников (60).
За сочинский клуб отличились Сергей Шмелев (29) и Мальте Стремвалль (37).
В следующем матче СКА, одержавший седьмую победу кряду, в гостях сыграет против рижского «Динамо», а «Сочи» потерпевший третье поражение в чемпионате подряд, на выезде встретится с «Ак Барсом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Сочи» (Сочи) — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
Голы: Коскиранта — 3, 16:33 — 1:0. Шмелев — 9 (Петров, Лугин), 28:22 — 1:1. Кузьменко — 4 (Коскиранта, Дыбленко), 29:23 — 2:1. Коскиранта — 4 (Бурдасов, Кузьменко), 32:44 — 3:1. Стремвалль — 10 (бол., Бертильссон, Коллинс), 36:53 — 3:2. Плотников — 7 (п.в., Лехтеря, Барабанов), 59:58 — 4:2Вратари: Аскаров — Налимов (59:05 — 59:58)Броски: 27 (8+9+10) — 25 (4+12+9)Штраф: 6 — 6