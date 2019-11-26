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    «Торпедо» взяло верх над «Автомобилистом»

    Хоккей КХЛ Автомобилист Торпедо Прогнозы на КХЛ
    Нижегородское «Торпедо» одержало гостевую победу над екатеринбургским «Автомобилистом» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Торпедо»
    «Торпедо»

    В составе победителей отличились Тай Рэтти, Чарлз Геноуэй, Дамир Жафяров и Станислав Бочаров.

    За хозяев шайбы забрасывали Георгий Белоусов и Брукс Мэйсек (дважды).

    «Торпедо» набрало 40 очков и занимает третье место на Западе. «Автомобилист» шестой на Востоке — 35 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:4 (0:2, 1:2, 2:0)
    Голы: Рэтти — 6 (бол., Геноуэй, Жафяров), 2:00 — 0:1. Геноуэй — 6 (Щехура, Белевич), 8:10 — 0:2. Белоусов — 4 (Дацюк, Бодров), 27:47 — 1:2. Жафяров — 13 (мен.), 31:48 — 1:3. Бочаров — 10 (бол., Геноуэй, Жафяров), 35:52 — 1:4. Мэйсек — 10 (бол., Доус), 55:57 — 2:4. Мэйсек — 11 (мен., Голышев), 58:32 — 3:4Вратари: Коварж (Фомин, 8:10, 59:34) — ТихомировБроски: 35 (12+14+9) — 28 (7+13+8)Штраф: 8 — 8
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