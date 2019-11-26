«Торпедо» взяло верх над «Автомобилистом»

В составе победителей отличились Тай Рэтти, Чарлз Геноуэй, Дамир Жафяров и Станислав Бочаров.
За хозяев шайбы забрасывали Георгий Белоусов и Брукс Мэйсек (дважды).
«Торпедо» набрало 40 очков и занимает третье место на Западе. «Автомобилист» шестой на Востоке — 35 очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:4 (0:2, 1:2, 2:0)
Голы: Рэтти — 6 (бол., Геноуэй, Жафяров), 2:00 — 0:1. Геноуэй — 6 (Щехура, Белевич), 8:10 — 0:2. Белоусов — 4 (Дацюк, Бодров), 27:47 — 1:2. Жафяров — 13 (мен.), 31:48 — 1:3. Бочаров — 10 (бол., Геноуэй, Жафяров), 35:52 — 1:4. Мэйсек — 10 (бол., Доус), 55:57 — 2:4. Мэйсек — 11 (мен., Голышев), 58:32 — 3:4Вратари: Коварж (Фомин, 8:10, 59:34) — ТихомировБроски: 35 (12+14+9) — 28 (7+13+8)Штраф: 8 — 8