«Автомобилист» в овертайме дожал «Авангард»

Омскийпотерпел домашнее поражение от екатеринбургского(1:2 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

Гости открыли счет на 8-й минуте — отличился Брукс Мэйсек. На 52-й минуте Сергей Шумаков сравнял счет.

Победу екатеринбуржцам в овертайме принесла шайба Григория Белоусова.

«Автомобилист» набрал 33 очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» (41) — восьмой.