«Автомобилист» в овертайме дожал «Авангард»

Гости открыли счет на 8-й минуте — отличился Брукс Мэйсек. На 52-й минуте Сергей Шумаков сравнял счет.
Победу екатеринбуржцам в овертайме принесла шайба Григория Белоусова.
«Автомобилист» набрал 33 очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» (41) — восьмой.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)
Голы: Мэйсек — 9 (Доус, Голышев), 7:54 — 0:1. Шумаков — 8 (Кошелев), 51:45 — 1:1. Белоусов — 3 (Дацюк), 62:46 — 1:2Вратари: Бобков — КоваржБроски: 34 (13+10+11+0) — 24 (5+14+4+1)Штраф: 2 — 4