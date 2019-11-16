НХЛ. Голы Овечкина, Кузнецова и Гаврикова, «Бостон» прервал серию поражений

«Вашингтон» — «Монреаль» — 2:5

«Канадиенс» одержали третью победу кряду.

Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отметились голами. Голкипер Илья Самсонов отразил 35 из 39 бросков по своим воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Монреаль» — 2:5 (0:0, 0:4, 2:1) Голы: Дано — 6 (Татар, Галлахер), 26:22 — 0:1. Уэбер — 6 (Чиаро, Дано), 29:16 — 0:2. Уил — 3 (Томпсон, Татар), 31:41 — 0:3. Сузуки — 4 (Дано, Татар), 34:42 — 0:4. Овечкин — 14 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 45:34 — 1:4. Кузнецов — 9 (Уилсон), 55:38 — 2:4. Татар — 7 (п.в., Чиаро, Уэбер), 57:29 — 2:5Вратари: Самсонов (56:24 — 57:29) — ПрайсШтраф: 2 — 2Броски: 28 (9+9+10) — 40 (15+15+10)

«Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 2:1

«Пингвинз» потерпели второе поражение кряду.

Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев очков не набрал. Форвард гостей Евгений Малкин совершил 7 бросков в створ ворот и не отметился результативными действиями.

Главным героем встречи стал голкипер «Нью-Джерси» Макензи Блэквуд, отразивший 38 бросков из 39. Голами в составе победителей отметились Трэвис Зейджак и Блейк Коулман. Единственную шайбу в составе «Пингвинз» забросил Джек Джонсон.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) Голы: Зэйджак — 2 (Братт), 6:59 — 1:0. Коулман — 4, 39:55 — 2:0. Дж. Джонсон — 1 (Гальченюк, Лафферти), 48:00 — 2:1Вратари: Блэквуд — Мюррей (58:58)Штраф: 8 — 6Броски: 21 (11+8+2) — 39 (13+15+11)

«Торонто» — «Бостон» — 2:4

«Мэйпл Ливз» потерпели четвертое поражение кряду. «Брюинз» прервали четырехматчевую неудачную серию.

Главным героем встречи стал форвард «Бостона» Брэд Маршан, оформивший дубль. 2 (1+1) очка набрал Чарли Койл. Голом в составе победителей также отметился Здено Хара. Голкипер «Брюинз» Туукка Раск отразил 29 бросков из 31.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Бостон» — 2:4 (0:1, 1:0, 1:3) Голы: Койл — 3 (Гржельчик, Бьорк), 13:48 — 0:1. Мэттьюс — 14 (Маззин, Нюландер), 29:20 — 1:1. Маршан — 12 (Карло, Бержерон), 40:11 — 1:2. Капанен — 6 (Таварес, Хаймэн), 43:54 — 2:2. Маршан — 13 (Койл, Крейчи), 45:08 — 2:3. Хара — 4 (п.в.), 58:27 — 2:4Вратари: Андерсен (58:17 — 58:27) — РаскШтраф: 4 — 4Броски: 31 (9+15+7) — 34 (8+11+15)

«Коламбус» — «Сент-Луис» — 3:2 ОТ

Победную шайбу забросил Зак Веренски.

Российский защитник «Блю Джэкетс» Владислав Гавриков отметился голом. Это его первый гол в североамериканской лиге.

Форвард «Блюз» Иван Барбашев нанес 2 броска в створ ворот и не отметился результативными действиями.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Сент-Луис» — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) Голы: Гавриков — 1, 9:34 — 1:0. Макичерн — 2 (Сундквист), 19:17 — 1:1. Шенн — 11 (бол., Шворц, Перрон), 29:04 — 1:2. Дюбуа — 7 (Бемстрем, Милано), 42:50 — 2:2. Веренски — 6 (бол., Джонс, Аткинсон), 63:34 — 3:2Вратари: Корписало — АлленШтраф: 6 — 6Броски: 39 (14+10+11+4) — 27 (9+10+7+1)

«Оттава» — «Филадельфия» — 2:1

«Флайерз» потерпели второе поражение кряду, а «Сенаторз» одержали вторую победу подряд.