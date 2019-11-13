ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп Недосягаемое золото. Пять упущенных титулов «Ливерпуля»
  • 23:18
    • «Салават Юлаев» одержал победу над рижским «Динамо»
  • 22:24
    • «Ак Барс» обыграл «Авангард» и увеличил отрыв на «Востоке»
  • 22:00
    • Россия сыграет с Бельгией и Сан-Марино в старой форме
  • 21:57
    • «Спартак» в овертайме обыграл ЦСКА
  • 21:44
    • Федотов близок к назначению в «Сочи»
    Все новости спорта

    Третьяк: Нельзя проигрывать на Кубке Первого канала

    Хоккей Кубок Первого канала Кубок Карьяла Евротур Сборная России
    Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о втором этапе Евротура — Кубке Первого канала.

    Владислав Третьяк
    Владислав Третьяк

    На первом этапе, Кубке Карьяла, российские хоккеисты проиграли два матча из трех и заняли третье место.

    «В Москве, думаю, будет уже другой состав, нежели на Кубке "Карьяла", более усиленный, потому что в Москве нельзя проигрывать.

    По темпам продажи билетов пока не могу сказать, но никогда такого не было, чтобы на Кубок Первого канала были проблемы с продажей билетов.

    У меня проблемы с тем, чтобы достать их, потому что многие вспоминают о хоккее накануне Кубка Первого канала, это праздник, настроение хорошее, Новый год», — сказал Третьяк агентству «Р-Спорт».

    Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Дебютный турнир Кудашов закончил неудачно
  • 11/11/2019 в 12:50
    •
  • Прогноз
  • «Филадельфия» — «Вашингтон»
  • 1.55
  • Завтра в 03:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выиграет битву лузеров первого тура?
  • Надаль — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • «Химки» и «Ротор» забьют друг другу?
  • «Химки» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Сможет ли Циципас справиться с обидчиком Надаля?
  • Циципас — Зверев. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Юрген Клопп Футбол Клопп — большая беда Гвардиолы. «Ливерпуль» подтвердил свое величие на фоне «Сити»«Красные» увеличили свой отрыв от «горожан» в чемпионской гонке 11/11/2019 в 16:220
  • 20:55
    • «Зениту» интересен полузащитник «Палмейраса»
  • 20:44
    • «Спартак» установил цену на Рошу
  • 20:13
    • Сын Мальдини продлил контракт с «Миланом»
    «Вашингтон» — «Аризона» Хоккей НХЛ. «Аризона» прервала победную серию «Вашингтона», «Каролина» разгромила «Оттаву»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 ноября Вчера в 07:260
  • Экспресс дня

  • Ставка на хозяев
  • 2.40
    •
  • 00:57
    • Точилин: У «Сочи» существует зависимость от Нобоа
  • 00:50
    • Третьяк: Нельзя проигрывать на Кубке Первого канала
  • 00:43
    • Крикунов: «Динамо» только утром собралось в полном составе
    «Локомотив» — «Краснодар» Футбол Ничья в пользу «Зенита». «Локо» потерял Крыховяка, но сдержал «Краснодар»Реакция спортивных СМИ на ничью «Локомотива» и «Краснодара» 11/11/2019 в 02:310
  • 19:56
    • У Тедеско были предложения из Бундеслиги
  • 19:44
    • Экс-четвертая ракетка мира завершила карьеру
  • 19:28
    • «Барселона» представила форму в цветах каталонского флага
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие