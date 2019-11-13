Третьяк: Нельзя проигрывать на Кубке Первого канала

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о втором этапе Евротура — Кубке Первого канала.

На первом этапе, Кубке Карьяла, российские хоккеисты проиграли два матча из трех и заняли третье место.

«В Москве, думаю, будет уже другой состав, нежели на Кубке "Карьяла", более усиленный, потому что в Москве нельзя проигрывать.

По темпам продажи билетов пока не могу сказать, но никогда такого не было, чтобы на Кубок Первого канала были проблемы с продажей билетов.

У меня проблемы с тем, чтобы достать их, потому что многие вспоминают о хоккее накануне Кубка Первого канала, это праздник, настроение хорошее, Новый год», — сказал Третьяк агентству «Р-Спорт».

Кубок Первого канала пройдет с 12 по 15 декабря. 0