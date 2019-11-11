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    Нильссон — первая звезда недели в НХЛ

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    Официальный сайт НХЛ назвал трех лучших игроков минувшей недели.

    Андерс Нильссон
    Андерс Нильссон

    Третья звезда — канадский защитник «Колорадо» Кэйл Макар, который в трех матчах забросил 3 шайбы и отдал 3 результативные передачи.

    Второй звездой назван американский нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, набравший 9 (2+7) очков в четырех матчах прошедшей недели.

    В матче с «Чикаго» он отдал четыре голевые передачи и установил личный рекорд.

    Первой звездой признан шведский голкипер «Оттавы» Андерс Нильссон, который в трех матчах одержал три победы и отразил 96 бросков из 101 при коэффициенте надежности 1,64. 0

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