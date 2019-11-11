Нильссон — первая звезда недели в НХЛ

Андерс Нильссон
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Третья звезда — канадский защитник «Колорадо» Кэйл Макар, который в трех матчах забросил 3 шайбы и отдал 3 результативные передачи.
Второй звездой назван американский нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, набравший 9 (2+7) очков в четырех матчах прошедшей недели.
В матче с «Чикаго» он отдал четыре голевые передачи и установил личный рекорд.
Первой звездой признан шведский голкипер «Оттавы» Андерс Нильссон, который в трех матчах одержал три победы и отразил 96 бросков из 101 при коэффициенте надежности 1,64. 0