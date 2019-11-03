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    «Металлург» прервал победную серию «Сибири»

    Хоккей КХЛ Металлург Мг Сибирь Прогнозы на КХЛ
    «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Сибирь» со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

    Хоккеисты «Металлурга»
    Хоккеисты «Металлурга»

    По шайбе в составе победителей забросили Денис Паршин (18 минута), Николай Кулемин (34), Егор Яковлев (48) и Евгений Тимкин (56).

    У проигравших единственный точный бросок на свой счет записал Алексей Яковлев (37).

    Для новосибирской команды эта неудача стала первой в семи последних матчах.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
    Голы: Паршин — 8 (Мозякин), 17:29 — 1:0. Кулемин — 4 (бол., Матушкин, Расмуссен), 34:00 — 2:0. Яковлев — 2, 36:57 — 2:1. Яковлев — 3 (бол., Антипин), 47:34 — 3:1. Тимкин — 1 (Дронов, Коробкин), 55:44 — 4:1Вратари: Кошечкин — СятериШтраф: 6 — 6Броски: 21 (3+9+9) — 29 (9+9+11)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» занимает шестое место (29 очков), а «Сибирь» — третье (32 очка). 0

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