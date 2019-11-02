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    КХЛ: ЦСКА обыграл «Барыс», «Автомобилист» одолел «Трактор»

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    Состоялось два матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Барыс» — ЦСКА
    «Барыс» — ЦСКА

    ЦСКА на выезде всухую обыграл «Барыс».

    «Армейцы» набрали 39 очков и лидируют в турнирной таблице. «Барыс» потерпел пятое подряд поражение. У команды — 30 очков и четвертая позиция на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
    Голы: Киселевич — 3 (Карнаухов), 39:03 — 0:1. Григоренко — 7 (Слепышев, Марченко), 52:38 — 0:2. Капризов — 13 (п.в.), 58:25 — 0:3Вратари: Паскуале (57:44 — 58:25) — СорокинШтраф: 6-8Броски: 25 (6+11+8) — 27 (9+12+6)

    «Автомобилист» в Челябинске в результативном матче выиграл у «Трактора».

    У «Автомобилиста» после этой победы 26 очков и девятое место на Востоке. «Трактор» (22 очка) идет одиннадцатым.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:5 (0:2, 1:3, 2:0)
    Голы: Василевский — 4 (Дацюк, Гареев), 15:44 — 0:1. Литовченко — 4 (Холланд, Бодров), 17:25 — 0:2. Дацюк — 2 (бол., Секстон), 22:25 — 0:3. Мансуров — 2 (Бородкин, Шепелев), 26:28 — 1:3. Доус — 9 (Голышев, Мэйсек), 29:26 — 1:4. Обидин — 3 (Хрипунов, Трямкин), 33:54 — 1:5. Кравцов — 1 (Бородкин, Сергиенко), 50:03 — 2:5. Косов — 4 (Карлин), 50:30 — 3:5Вратари: Демченко (Федотов, 33:26, 59:06) — КоваржШтраф: 4-8Броски: 37 (8+16+13) — 24 (8+10+6)
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