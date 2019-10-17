НХЛ. Передача Овечкина, два очка Радулова, шайбы Кузнецова и Михеева

«Вашингтон» — «Торонто» 4:3

«Вашингтон» на своем льду победил «Торонто» со счетом 4:3 (1:2, 3:0, 0:1).

У «Кэпиталз» по голу на свой счет записали Якуб Врана, Евгений Кузнецов, Никлас Бэкстрем и Джон Карлсон.

Каптан «столичных» Александр Овечкин отметился результативной передачей. Защитник Дмитрий Орлов очков не набрал, голкипер Илья Самсонов отразил 29 бросков из 32.

У гостей отличился Илья Михеев, который забросил уже третью шайбу в дебютном сезоне в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Торонто» — 4:3 (1:2, 3:0, 0:1) Голы: Капанен — 1 (мен., Т. Мур), 4:37 — 0:1. Михеев — 3 (Капанен, Холл), 10:58 — 0:2. Врана — 3 (Карлсон, Хэтэуэй), 18:59 — 1:2. Кузнецов — 3 (Карлсон, Хагелин), 25:07 — 2:2. Бэкстрем — 2 (Оши, Дженсен), 25:18 — 3:2. Карлсон — 3 (бол., Овечкин, Бэкстрем), 26:25 — 4:2. Таварес — 3 (Маззин, Капанен), 57:27 — 4:3Вратари: Самсонов — Хатчинсон (57:13 — 57:27, 57:55)Штраф: 2-10Броски: 32 (12+12+8) — 32 (11+8+13)

«Вашингтон» — «Торонто» 4:3

«Коламбус» — «Даллас» 3:2

«Коламбус» выиграл у «Далласа» на домашнем льду со счетом 3:2 (2:1, 0:0, 1:1).

В составе «звезд» Александр Радулов отдал две результативные передачи. Российский форвард в 8 матчах набрал 4 (1+3) очка. Голкипер «Далласа» Антон Худобин на лед не выходил.

«Даллас» потерпел четвертое поражение кряду. Для «Коламбуса» это третья победа в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Даллас» — 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) Голы: Веренски — 2 (Нюквист, Джонс), 7:42 — 1:0. Веннберг — 1, 15:01 — 2:0. Хейсканен — 2 (Радулов, Федун), 18:08 — 2:1. Милано — 1 (Лиля, Нэш), 49:07 — 3:1. Павелски — 1 (Сегин, Радулов), 59:55 — 3:2Вратари: Корписало — Бишоп (18:05 — 18:08, 58:06)Штраф: 4-6Броски: 35 (11+10+14) — 32 (16+5+11)

«Коламбус» — «Даллас» 3:2

«Питтсбург» — «Колорадо» 3:2 ОТ

«Питтсбург» вырвал победу в овертайме у «Колорадо» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0).

Автором победной шайбы стал нападающий «Питтсбурга» Брэндон Танев. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не принимал участия в матче из-за травмы.

«Пингвинз» одержал четвертую победу кряду, прервав пятиматчевую серию побед «Эвеланш».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Колорадо» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) Голы: Колверт — 1 (Нието, Коул), 3:16 — 0:1. Кросби — 4 (Шульц, Петтерссон), 17:22 — 1:1. Гюнтцель — 5 (Кросби, Симон), 35:30 — 2:1. Маккиннон — 3 (Рантанен), 42:56 — 2:2. Танев — 1 (мен.), 63:57 — 3:2Вратари: Мюррей — ГрубауэрШтраф: 6-6Броски: 33 (12+9+10+2) — 28 (7+9+11+1)

«Питтсбург» — «Колорадо» 3:2 ОТ

«Эдмонтон» — «Филадельфия» 6:3

«Эдмонтон» на своем льду взял верх над «Филадельфией» со счетом 6:3 (2:1, 3:0, 1:2).

В составе гостей защитник Иван Проворов стал автором результативной передачи. Российский хоккеист в текущем сезоне набрал 3 (1+2) очка.

«Филадельфия» потерпела третье поражение кряду. «Эдмонтон» одержал шестую победу в семи матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Филадельфия» — 6:3 (2:1, 3:0, 1:2) Голы: Драйзайтль — 5 (Макдэвид), 1:13 — 1:0. Ворачек — 1 (бол., Жиру, Кутюрье), 7:36 — 1:1. Бир — 1 (Нил, Ньюджент-Хопкинс), 14:52 — 2:1. Макдэвид — 5 (Расселл, Клефбом), 32:34 — 3:1. Ньюджент-Хопкинс — 1 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 34:32 — 4:1. Драйзайтль — 6 (бол., Макдэвид), 36:26 — 5:1. Мэннинг — 1 (Макдэвид, Кассиан), 43:40 — 6:1. Линдблум — 3 (Ворачек, Браун), 55:20 — 6:2. Ворачек — 2 (бол., Проворов, Жиру), 57:42 — 6:3Вратари: Коскинен — Харт (Эллиотт, 34:32, 57:32 — 57:42, 57:45)Штраф: 12-4Броски: 22 (8+10+4) — 52 (16+11+25)

«Анахайм» — «Баффало» 5:2

«Анахайм» по-волевому обыграл «Баффало» со счетом 5:2 (1:2, 3:0, 1:0).

«Сэйбрз» по ходу первого периода вел в счете, забросив две шайбы, но затем игроки «Дакс» пять раз поразили ворота соперника.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Баффало» — 5:2 (1:2, 3:0, 1:0) Голы: Айкел — 4, 7:35 — 0:1. Улофссон — 6 (бол., Райнхарт, Скиннер), 16:36 — 0:2. Хенрик — 3 (Мэнсон, Ракелль), 18:40 — 1:2. Ракелль — 3 (Сильверберг), 20:57 — 2:2. Гецлаф — 2 (бол., Стил, Фаулер), 29:14 — 3:2. Хенрик — 4 (Комтуа, Сильверберг), 39:47 — 4:2. Сильверберг — 3 (п.в., Мэнсон), 56:47 — 5:2Вратари: Гибсон — Улльмарк (56:20 — 56:47)Штраф: 24-18Броски: 31 (11+13+7) — 33 (19+8+6)

«Сан-Хосе» — «Каролина» 5:2

«Сан-Хосе» на своем льду победил «Каролину» — 5:2 (3:1, 1:0, 1:1).

Хет-трик в составе «Шаркс» оформил нападающий Эвандер Кейн, также на его счету одна результативная передача.

Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников не отметился результативными действиями.