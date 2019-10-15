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    «Миннесота» одержала победу над «Оттавой»

    НХЛ Миннесота Уайлд Оттава Сенаторз
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» потерпела домашнее поражение от «Миннесоты» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2).

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    Шайбы в составе победителей забросили Виктор Раск (49:23) и Зак Паризе (57:41).

    Российские игроки «Оттавы» — защитник Никита Зайцев и нападающий Владислав Наместников — результативными действиями не отметились. У хоккеистов показатели полезности «-1».

    «Миннесота» — с одной победой предпоследняя на Востоке НХЛ. «Оттава» — предпоследняя на Западе лиги.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Миннесота» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
    Голы: Раск — 1 (Гринуэй), 49:23 — 0:1. Паризе — 2 (п.в., Койву), 57:41 — 0:2Вратари: Андерсон (57:05 — 57:41, 57:50 — 58:54, 59:11 — 59:41) — СтэлокБроски: 26 (7+12+7) — 35 (11+12+12)Штраф: 14 — 12
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