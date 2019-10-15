«Миннесота» одержала победу над «Оттавой»

В матче регулярного чемпионата НХЛпотерпела домашнее поражение от— 0:2 (0:0, 0:0, 0:2).

Шайбы в составе победителей забросили Виктор Раск (49:23) и Зак Паризе (57:41).

Российские игроки «Оттавы» — защитник Никита Зайцев и нападающий Владислав Наместников — результативными действиями не отметились. У хоккеистов показатели полезности «-1».

«Миннесота» — с одной победой предпоследняя на Востоке НХЛ. «Оттава» — предпоследняя на Западе лиги.