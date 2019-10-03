«Трактор» потерпел поражение от минского «Динамо»

«Трактор» — «Динамо» Минск
ХК «Трактор»
Встреча, которая прошла в Минске, завершилась со счетом 5:3 (2:0, 2:1, 1:2).
В составе хозяев шайбы забросили Илья Казьянин (5 минута), Андрей Степанов (6), Марк-Андре Граньяни (29), Франсис Паре (38) и Шэйн Принс (60).
У проигравших отличились Ессе Виртанен (28), Демид Мансуров (46) и Антон Глинкин (53).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Трактор» (Челябинск) — 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)
Голы: Казьянин — 1, 4:40 — 1:0. Степанов — 2 (Еременко), 5:06 — 2:0. Виртанен — 3 (Карлин), 27:51 — 2:1. Граньяни — 5, 28:33 — 3:1. Паре — 3 (бол., Демков, Принс), 37:37 — 4:1. Мансуров — 1 (Сергиенко, Косов), 45:13 — 4:2. Глинкин — 2 (Трунев, Шолохов), 52:27 — 4:3. Принс — 4 (п.в.), 59:38 — 5:3Вратари: Энрот — Федотов (Сухачев, 5:06, 58:17 — 59:38)Штраф: 14 — 10Броски: 29 (16+8+5) — 31 (7+12+12)
«Трактор» занимает седьмое место в Восточной конференции (13 очков). Минское «Динамо» — шестое на Западе (15 очков). 0