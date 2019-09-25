«Локомотив» «всухую» победил рижское «Динамо»

«Локомотив»
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Голы на счету Павла Красковского, Максима Осипова, Николая Коваленко и Стефана Да Косты.
Ярославцы провели первую встречу после увольнения Крэйга Мактавиша.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Рига) — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Голы: Красковский — 1 (Да Коста, Алексеев), 15:41 — 1:0. Осипов — 1 (Иванов, Ильенко), 28:57 — 2:0. Коваленко — 1 (Осипов), 39:55 — 3:0. Да Коста — 3 (бол., Свитов, Алексеев), 45:11 — 4:0Вратари: Коновалов — ГудлевскисБроски: 27 (8+11+8) — 19 (7+9+3)Штраф: 4 — 6