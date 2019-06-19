«Сент-Луис» сделал Барбашеву предложение по новому контракту

Российский нападающийполучил отквалификационное предложение по новому контракту.

С 1 июля российский форвард может стать ограниченно свободным агентом.

«Мы сделали ему квалификационное предложение. Я поговорил с его агентом, и мы вернемся к этому на следующей неделе. Мы ожидаем, что подпишем с ним контракт», — приводит слова гендиректора «Блюз» Дуга Армстронга сайт НХЛ.

В минувшем сезоне 23-летний Барбашев провел 86 матчей и набрал 32 (17+15) очка. В 25 играх плей-офф он записал на свой счет 6 (3+3) очков и помог команде выиграть первый в истории Кубок Стэнли. 0