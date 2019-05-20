Фишер: Россия здорово играла, это невероятно крутая команда

Патрик Фишер
globallookpress.com
Российская команда одержала шестую победу подряд.
«Россия сегодня здорово играла. Первые 10 минут они создавали нам много проблем своей скоростью, мы постоянно теряли шайбу.
Затем мы потихоньку вошли в игру, привыкли к скорости, но, к сожалению, так и не смогли забить гол, который позволил бы нам вздохнуть.
Это невероятно крутая команда, возможно, самая мастеровитая, в которой собраны многие суперзвёзды. Но я горжусь.
Мы попали под грозу, но закончили первый период неплохо, уступали 0:1. Но так и не смогли забить. Вратарь сыграл очень хорошо», — передаёт слова Фишера «Чемпионат». 0