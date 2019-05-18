Дания — США: счет матча 1:7, обзор голов

Хоккеисты сборной США
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В составе победителей дубль оформил Алекс Дебринкэт, также точные броски нанесли Фрэнк Ватрано, Дилан Ларкин, Джеймс ван Римсдайк, Крис Крайдер и Джек Айкел.
У проигравших точным броском отметился Ник Олесен.
Чемпионат мира. Группа A
Дания — США — 1:7 (0:4, 0:2, 0:1)
Голы: Олесен — 1 (Бау-Хансен, О. Лауридсен) — 1:0. Ватрано — 2 (Райан, Хэнифин), 10:34 — 1:1. Дебринкэт — 5 (бол., Кейн, Сутер), 11:03 — 1:2. Келлер — 2 (ван Римсдайк, Сутер), 14:24 — 1:3. Крайдер — 3 (Д. Хьюз, Айкел), 18:49 — 1:4. Дебринкэт — 6 (Кейн, Уайт), 31:55 — 1:5. Ларкин — 2 (Райан), 33:17 — 1:6. Айкел — 1 (бол., Кейн, Дебринкэт), 51:19 — 1:7Вратари: Нильсен (Гэлбрайт, 20:00) — ШнайдерШтраф: 8 — 10Броски: 22 (8+9+5) — 26 (11+6+9)
В турнирной таблице группы А сборная США занимает третье место (11 очков), а сборная Дании — шестое (5 очков). 0