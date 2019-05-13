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    «Бостон» обыграл «Каролину» во втором матче серии

    НХЛ Бостон Брюинз Каролина Харрикейнз
    «Бостон» обыграл «Каролину» во втором матче серии финала Восточной конференции НХЛ — 6:2 (2:0, 2:0, 2:2).

    «Бостон» — «Каролина»
    «Бостон» — «Каролина»

    В составе «Бостона» голы забили Мэтт Грызлик (дубль), Джейк Дебраск, Коннор Клифтон, Дэвид Бэкис, Дэнтон Хайнен. За «Каролину» забили Джастин Уильямс и Теуво Терявяйнен.

    Форвард «Каролины» Андрей Свечников провел на льду 15 минут 20 секунд, очков не набрал и заработал показатель полезности «-2».

    «Медведи» ведут в серии до четырех побед со счетом 2:0. Третья игра пройдЕт на площадке «ураганов» 15 мая.

    НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 финала. Второй матч
    «Бостон» — «Каролина» — 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)
    Голы: Гржельчик — 2 (Юханссон, Койл), 15:22 — 1:0. Дебраск — 3 (бол., Пастрняк, Краг), 18:32 — 2:0. Клифтон — 1 (Юханссон, Хейнен), 23:46 — 3:0. Гржельчик — 3 (бол., Койл, Краг), 37:56 — 4:0. Бэкес — 2 (Крейчи, Краг), 41:10 — 5:0. Хейнен — 2 (Бержерон, Койл), 44:32 — 6:0. Уильямс — 4 (Фольк, Ахо), 51:17 — 6:1. Терявяйнен — 7, 57:32 — 6:2Вратари: Раск — МразекШтраф: 8-4Броски: 25 (11+10+4) — 23 (6+11+6)
    «Бостон» — «Каролина» — 6:2
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