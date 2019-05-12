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    «Сан-Хосе» повел в серии с «Сент-Луисом»

    НХЛ Сан-Хосе Шаркс Сент-Луис Блюз
    «Сан-Хосе» выиграл у «Сент-Луиса» в стартовом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ — 6:3 (2:1, 3:1, 1:1).

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    Команда повела в серии со счетом 1:0.

    В составе победителей отличились Логан Кутюр (дубль), Джо Павелски, Кевин Лабанк и Тимо Майер (дубль). У гостей забивали Джоэль Эдмундсон, Райан О'Райлли и Тайлер Бозак.

    Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко набрал одно очко за результативную передачу.

    Следующая игра состоится 14 мая.

    НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 финала
    «Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)
    Голы: Кутюр — 10 (Нюквист, Майер), 3:31 — 1:0. Эдмундсон — 1 (Шворц, Тарасенко), 9:13 — 1:1. Павелски — 4 (бол., Бернс, Э. Карлссон), 11:24 — 2:1. Лабанк — 4 (Торнтон), 27:41 — 3:1. О`Райлли — 3 (Перрон, Блэй), 28:58 — 3:2. Майер — 4 (Кутюр), 30:24 — 4:2. Майер — 5 (Власик, Нюквист), 37:34 — 5:2. Бозак — 3 (Марун, Данн), 53:01 — 5:3. Кутюр — 11 (п.в., Павелски, Кейн), 57:39 — 6:3Вратари: Джонс — Биннингтон (55:21 — 57:39)Штраф: 16 — 22Броски: 25 (9+11+5) — 31 (10+9+12)Счет в серии: 1-0
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