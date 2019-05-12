Снова пять! Сборная России засушила Австрию

Подопечные Ильи Воробьва одержали вторую подряд победу на чемпионате мира, отправив пять безответных шайб в ворота австрийцев

Перед матчем

Тренерский штаб сборной России после уверенной победой над Норвегией в первом матче (5:2), сделал несколько замен в составе. Место Андрея Василевского в воротах занял Александр Георгиев, а нападающий Сергей Плотников выпал из заявки, уступив место Ивану Телегину. Кроме того, присоединился к составу Никита Задоров, заняв позицию седьмого защитника.

Состав России: Георгиев; Сергачев — Нестеров, Орлов — Зайцев, Хафизуллин — Гавриков, Задоров; Григоренко — Малкин — Дадонов, Овечкин — Кузнецов — Капризов, Гусев — Анисимов — Кучеров, Ковальчук — Андронов — Барабанов, Телегин.

Что касается сборной Австрии, в отличие от России, у команды не было дня отдыха, ведь свой дебютный поединок команда провела вчера против Латвии, проиграв 2:5.

Игра

Старт матча с Австрией напомнил старт первой встречи с норвежцами — активные атаки на ворота соперника, и много нереализованных моментов, в частности, перекладина после дальнего броска Никиты Задорова или выход Никиты Гусева один на один под острым углом. В общем, Бернхард Штаркбаум в воротах Австрии трудился по полной.

Но складывалось впечатление, что уж слишком расслабленными были россияне, часто обрезались или теряли шайбу, чем неоднократно пользовались австрийцы, несколько раз выходя два в одного или опасно атакуя с близкой дистанции. В итоге Александра Георгиева раз даже спасла перекладина. Наиболее активными у соперника были лидеры атаки братья Томас Раффль и Майкл Раффль, а также Константин Комарек.

К счастью, обошлось без пропущенных шайб, а затем свое слово сказала первая спецбригада большинства сборной России — и снова шайбой отметился Евгений Дадонов, бросив в касание с ползоны точно в правую от Штаркбаума «девятку».

Во втором периоде россияне продолжали куражиться, периодически ошибаясь, и помогая не оставаться без роботы Георгиеву, но сами при этом еще дважды пробили Штаркбаума перед вторым перерывом. Два Никиты, Кучеров и Гусев, провели результативную комбинацию стеночку у ворот австрийцев, а через 35 секунд Телегин с пятачка подправил передачу Ковальчука от борта — 3:0.

В начале третьего периода пришло время защитников. Михаил Сергачев и Дмитрий Орлов с интервалом в четыре минуты выдали две шикарные передачи на Евгения Дадонова и Илью Ковальчука, которым оставалось лишь попасть в пустые ворота, и довести счет до разгромного. Но, в отличие от матча с Норвегией, в этот раз подопечные Ильи Воробьева не пропускали.

Итог

Сборная России одержала вторую победу на классе, но сыграла, наверное, процентов на 60% своих возможностей. Сэкономленные силы должны помочь в завтрашней игре против Чехии, которая обещает стать одной из ключевых в группе. Также отметим очередной дубль Евгения Дадонова и шатаут Александра Георгиева.

Россия - Австрия 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: Дадонов — (бол., Гусев, Кучеров), 12:15 — 1:0; Кучеров — (Гусев), 34:23 — 2:0; Телегин — (Ковальчук), 34:59 — 3:0; Дадонов — (Сергачев, Малкин), 40:15 — 4:0; Ковальчук — (Орлов, Кузнецов), 44:06 — 5:0

Вратари: Георгиев — Штаркбаум

Штраф: 2 — 8

Броски: 37 (17+10+10) — 15 (5+6+4) 0