Киселевич: В защите сборной — серьезная конкуренция

Защитник сборной России Богдан Киселевич поделился мнением о том, почему не смог пробиться в окончательную заявку национальной команды на чемпионат мира.

«Сезон получился непростым. Дебютировал в НХЛ, но не удалось сыграть много матчей. Этому есть много причин, но как есть, так есть.

Отсутствие игровой практики еще никому не помогало — это самое главное. Обрадовался, что после такого сезона получил вызов, но в защите, как и в нападении, в нашей сборной — всегда серьезная конкуренция, а в этом году и подавно, попасть в состав не получилось. Значит, буду пробиваться в следующем году!

Конечно, нет разочарования. Шанс есть всегда, работай до конца, доказывай! Тем более в национальную команду всегда едешь играть с удовольствием. Здесь все на высшем современном уровне, и сама организация, и работа тренеров. Коллектив, атмосфера.

Желаю мужикам удачи, избежать травм и чтобы команда добивалась своей цели — побеждала в каждом следующем матче! Шаг за шагом! Обязательно буду следить и переживать за сборную. Чемпионат мира — раз в год. Конечно, лучше в нем участвовать, но в этом году буду болеть и поддерживать нашу команду!

Сейчас лечу к семье — не видел их 3 месяца. А по поводу будущего — посмотрим!», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0