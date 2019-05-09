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    Киселевич: В защите сборной — серьезная конкуренция

    Сборная России Чемпионат мира по хоккею
    Защитник сборной России Богдан Киселевич поделился мнением о том, почему не смог пробиться в окончательную заявку национальной команды на чемпионат мира.

    Богдан Киселевич
    Богдан Киселевич

    «Сезон получился непростым. Дебютировал в НХЛ, но не удалось сыграть много матчей. Этому есть много причин, но как есть, так есть.

    Отсутствие игровой практики еще никому не помогало — это самое главное. Обрадовался, что после такого сезона получил вызов, но в защите, как и в нападении, в нашей сборной — всегда серьезная конкуренция, а в этом году и подавно, попасть в состав не получилось. Значит, буду пробиваться в следующем году!

    Конечно, нет разочарования. Шанс есть всегда, работай до конца, доказывай! Тем более в национальную команду всегда едешь играть с удовольствием. Здесь все на высшем современном уровне, и сама организация, и работа тренеров. Коллектив, атмосфера.

    Желаю мужикам удачи, избежать травм и чтобы команда добивалась своей цели — побеждала в каждом следующем матче! Шаг за шагом! Обязательно буду следить и переживать за сборную. Чемпионат мира — раз в год. Конечно, лучше в нем участвовать, но в этом году буду болеть и поддерживать нашу команду!

    Сейчас лечу к семье — не видел их 3 месяца. А по поводу будущего — посмотрим!», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

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