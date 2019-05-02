НХЛ. Третья победа «Каролины» над «Айлендерс», две передачи Радулова

«Каролина» — «Айлендерс» 5:2
В третьем матче полуфинала Восточной конференции НХЛ «Каролина Харрикейнз» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0).
Дублем в составе победителей отметился Теуво Терявяйнен. По шайбе забросили Джастин Фолк, Джастин Уильямс и Себастьян Ахо. Джордан Стаал сделал две результативные передачи. Вратарь Кертис Макэлинни отразил 28 бросков из 30.
«Островитяне» ответили точными бросками в исполнении Девона Тэйвза и Джоша Бейли.
«Харрикейнз» повели в серии 3-0. Следующий матч состоится в Роли 4 мая.
«Даллас» — «Сент-Луис» 4:2
В четвертом матче полуфинала Западной конференции НХЛ «Даллас Старз» дома взял верх над «Сент-Луис Блюз» — 4:2 (2:1, 2:0, 0:1).
У победителей по шайбе забросили Джейсон Дикинсон, Джейсон Спецца, Йон Клингберг и Роопе Хинц. Россиянин Александр Радулов записал себе в актив две результативные передачи.
В составе гостей отличились Владимир Тарасенко и Роберт Томас.
Счет в серии вновь стал равным — 2:2. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 4 мая.