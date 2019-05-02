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    НХЛ. Третья победа «Каролины» над «Айлендерс», две передачи Радулова

    Результаты матчей второго раунда плей-офф НХЛ 2 мая

    НХЛ Каролина Харрикейнз Нью-Йорк Айлендерс Даллас Старз Сент-Луис Блюз
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    Хоккеисты «Каролины»НХЛ. Третья победа «Каролины» над «Айлендерс», две передачи Радулова Мануэль НойерПоследняя линия обороны: 10 лучших вратарей Европы «Аякс» имеет хорошие шансы на первые за 24 года финал ЛЧМастерский «Аякс» прижал «Тоттенхэм» к канатам
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    Хоккеисты «Каролины»
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    «Каролина» — «Айлендерс» 5:2

    В третьем матче полуфинала Восточной конференции НХЛ «Каролина Харрикейнз» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0).

    Дублем в составе победителей отметился Теуво Терявяйнен. По шайбе забросили Джастин Фолк, Джастин Уильямс и Себастьян Ахо. Джордан Стаал сделал две результативные передачи. Вратарь Кертис Макэлинни отразил 28 бросков из 30.

    «Островитяне» ответили точными бросками в исполнении Девона Тэйвза и Джоша Бейли.

    НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала. Третий матч
    «Каролина» — «Айлендерс» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
    Голы: Терявяйнен — 4 (Славин, Хэмилтон), 6:41 — 1:0. Тэйвз — 1 (бол., Бэйли, Эберле), 8:20 — 1:1. Фольк — 1 (Фегеле, Стаал), 31:58 — 2:1. Бэйли — 4 (Кюнхакль), 34:13 — 2:2. Уильямс — 2 (Ахо), 50:15 — 3:2. Терявяйнен — 5 (п.в., Песке, Славин), 59:02 — 4:2. Ахо — 3 (п.в., Валлмарк), 59:55 — 5:2Вратари: Макэлхинни — Ленер (58:48 — 59:02, 59:22 — 59:55)Штраф: 6 — 4Броски: 38 (11+14+13) — 30 (10+12+8)

    «Харрикейнз» повели в серии 3-0. Следующий матч состоится в Роли 4 мая.

    «Каролина» — «Айлендерс» 5:2

    «Даллас» — «Сент-Луис» 4:2

    В четвертом матче полуфинала Западной конференции НХЛ «Даллас Старз» дома взял верх над «Сент-Луис Блюз» — 4:2 (2:1, 2:0, 0:1).

    У победителей по шайбе забросили Джейсон Дикинсон, Джейсон Спецца, Йон Клингберг и Роопе Хинц. Россиянин Александр Радулов записал себе в актив две результативные передачи.

    В составе гостей отличились Владимир Тарасенко и Роберт Томас.

    НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала. Четвертый матч
    «Даллас» — «Сент-Луис» — 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)
    Голы: Тарасенко — 5 (бол., Данн, О`Райлли), 5:02 — 0:1. Дикинсон — 3 (Сегин, Цуккарелло), 11:23 — 1:1. Спецца — 2 (бол., Радулов, Линделл), 19:08 — 2:1. Клингберг — 2 (Сегин, Цуккарелло), 29:26 — 3:1. Хинтс — 5 (Бенн, Радулов), 37:28 — 4:1. Томас — 1 (Пьетранджело, О`Райлли), 53:44 — 4:2Вратари: Бишоп — Биннингтон (57:10 — 59:55)Штраф: 8 — 6Броски: 31 (12+14+5) — 29 (8+9+12)

    Счет в серии вновь стал равным — 2:2. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 4 мая.

    «Даллас» — «Сент-Луис» 4:2
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