ЦСКА начал серию плей-офф с «Витязем» с «сухой» победы

Фрагмент матча
«Витязь»
В составе победителей встречи голами отметились Михаил Григоренко (34-я минута), Максим Шалунов (35), Константин Окулов (44) и Андрей Светлаков (59).
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу ЦСКА. Следующий матч противостояния состоится 28 февраля и пройдет также в Москве.
Кубок Гагарина. Западная конференция. 1/4 финала
ЦСКА — «Витязь» (Подольск) — 4:0
Голы: Григоренко — 1 (Науменков, Капризов), 34:09 — 1:0. Шалунов — 1 (Хансен, Окулов), 35:13 — 2:0. Окулов — 1 (Слепышев, Шалунов), 44:15 — 3:0. Светлаков — 1 (мен., Телегин), 59:58 — 4:0Вратари: Сорокин — ОртиоБроски: 39 (10+18+11) — 10 (5+2+3)Штраф: 6 — 6