КХЛ. «Магнитка» разгромила «Ак Барс», СКА победил «Трактор», ЦСКА примет рижское «Динамо»

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«Адмирал» — «Амур» — 1:0

«Адмирал» дома одержал победу над «Амуром» со счетом 1:0 в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Победный гол забил 31-летний российский нападающий Александр Мерескин.

Благодаря этой победе подопечные Сергея Светлова опередили «Амур» в турнирной таблице. «Моряки» переместились на 11-е место в Восточной конференции КХЛ, команда Александра Гулявцева завершила чемпионат на последнем, 13-м месте в конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Гол: Мерескин — 6 (Мищенко), 42:33 — 1:0Вратари: Красоткин — Лангхамер (59:09 — 59:58)Штраф: 11 — 11Броски: 19 (6+6+7) — 25 (7+7+11)

«Куньлунь» — «Барыс» — 2:3 Б

«Барыс» по буллитам победил «Куньлунь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

Победный буллит на счету нападающего Романа Старченко.

«Барыс» занял 2-е место в Восточной конференции, набрав 86 очков. «Куньлунь» с 51 баллом расположился на 11-й строчке.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Барыс» (Астана) — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1) Голы: Петухов — 4 (мен.), 4:00 — 0:1. Шор — 6 (бол., Савинайнен, Вольски), 9:00 — 1:1. Вольски — 11 (бол.), 24:39 — 2:1. Петерссон — 23 (Кормье, Семенов), 41:01 — 2:2Победный буллит: СтарченкоВратари: Лазушин — ГраховинаШтраф: 14 — 16Броски: 34 (17+8+6+3) — 40 (18+9+12+1)

«Металлург» Мг — «Ак Барс» — 4:0

Магнитогорский «Металлург» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хозяева льда одержали победу со счетом 4:0.

В первом периоде у «Магнитки» отличились Виктор Антипин и форвард Деннис Расмуссен, а в третьем — Мэтт Эллисон и Роман Любимов.

«Магнитка» набрала 84 очка и завершила регулярный чемпионат на третьем месте на Востоке. «Ак Барс» (82 очка) стал четвертым.

В первом раунде плей-офф «Магнитка» сыграет с «Салаватом Юлаевым», а «Ак Барс» встретится с «Авангардом».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) Голы: Антипин — 11 (Эллисон), 10:02 — 1:0. Расмуссен — 14 (Пакаринен), 14:00 — 2:0. Эллисон — 20 (бол., Кулемин, Расмуссен), 46:07 — 3:0. Любимов — 13 (Верещагин, Шор), 59:07 — 4:0Вратари: Загидулин — ПодъяпольскийШтраф: 20-8Броски: 32 (11+14+7) — 27 (9+11+7)

«Трактор» — СКА — 1:3

СКА в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде обыграл «Трактор» со счетом 3:1.

СКА вышел вперед на 11-й минуте матча — Наиль Якупов реализовал численный перевес. Во втором периоде «Трактор» отыгрался усилиями Ника Бэйлена, который также отличился в большинстве. Через четыре минуты вновь вывел СКА вперед Никита Гусев, а в конце встречи Александр Барабанов поразил пустые ворота.

СКА набрал 103 очка и занял второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» (58 очков) расположился на восьмом месте на Востоке.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) Голы: Якупов — 23 (бол., Прохоркин, Гусев), 10:56 — 0:1. Бэйлен — 7 (бол., Томас, Полыгалов), 26:05 — 1:1. Гусев — 17 (Прохоркин, Барабанов), 30:14 — 1:2. Барабанов — 17 (п.в., Херсли, Плотников), 59:48 — 1:3Вратари: Демченко (58:22 — 59:48) — ХелльбергШтраф: 4 — 2Броски: 16 (3+6+7) — 39 (10+11+18)

«Северсталь» — «Спартак»

«Авангард» — «Сибирь»

«Витязь» — «Автомобилист»

«Динамо» М — «Торпедо»

ХК «Сочи» — «Слован»

ЦСКА — «Динамо» Р

«Йокерит» — «Динамо Мн