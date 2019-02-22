КХЛ. «Магнитка» разгромила «Ак Барс», СКА победил «Трактор», ЦСКА примет рижское «Динамо»

«Адмирал» — «Амур» — 1:0
«Адмирал» дома одержал победу над «Амуром» со счетом 1:0 в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Победный гол забил 31-летний российский нападающий Александр Мерескин.
Благодаря этой победе подопечные Сергея Светлова опередили «Амур» в турнирной таблице. «Моряки» переместились на 11-е место в Восточной конференции КХЛ, команда Александра Гулявцева завершила чемпионат на последнем, 13-м месте в конференции.
«Куньлунь» — «Барыс» — 2:3 Б
«Барыс» по буллитам победил «Куньлунь» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 Б.
Победный буллит на счету нападающего Романа Старченко.
«Барыс» занял 2-е место в Восточной конференции, набрав 86 очков. «Куньлунь» с 51 баллом расположился на 11-й строчке.
«Металлург» Мг — «Ак Барс» — 4:0
Магнитогорский «Металлург» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Хозяева льда одержали победу со счетом 4:0.
В первом периоде у «Магнитки» отличились Виктор Антипин и форвард Деннис Расмуссен, а в третьем — Мэтт Эллисон и Роман Любимов.
«Магнитка» набрала 84 очка и завершила регулярный чемпионат на третьем месте на Востоке. «Ак Барс» (82 очка) стал четвертым.
В первом раунде плей-офф «Магнитка» сыграет с «Салаватом Юлаевым», а «Ак Барс» встретится с «Авангардом».
«Трактор» — СКА — 1:3
СКА в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ на выезде обыграл «Трактор» со счетом 3:1.
СКА вышел вперед на 11-й минуте матча — Наиль Якупов реализовал численный перевес. Во втором периоде «Трактор» отыгрался усилиями Ника Бэйлена, который также отличился в большинстве. Через четыре минуты вновь вывел СКА вперед Никита Гусев, а в конце встречи Александр Барабанов поразил пустые ворота.
СКА набрал 103 очка и занял второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» (58 очков) расположился на восьмом месте на Востоке.
«Северсталь» — «Спартак»
«Авангард» — «Сибирь»
«Витязь» — «Автомобилист»
«Динамо» М — «Торпедо»
ХК «Сочи» — «Слован»
ЦСКА — «Динамо» Р